Britanski pregovarač stigao u Bruxelles: 'Britanci nemaju alternativni sporazum'

Glavni britanski pregovarač David Frost stigao je u srijedu u Bruxelles no diplomati obiju strana zasad ne vide izglede da bi se mogli održati sadržajni pregovori o razdruživanju Velike Britanije od Europske unije.

Novi britanski premijer Boris Johnson rekao je da napreduje u nastojanju da osigura bolji sporazum o razdruživanju od onoga koji je dogovorila njegova prethodnica Theresa May, no oporbene stranke optužuju Johnsona da 'blefira' kupujući vrijeme do 31. listopada, datuma za koji tvrdi da je krajnji rok do kojeg će on izvesti svoju zemlju iz Unije, po svemu sudeći bez sporazuma.

Upravo neuređeni brexit leži u samoj srži političke krize u Londonu gdje su oporbeni, ali i dio pobunjenih zastupnika Johnsonovih konzervativaca poduzeli korake da spriječe takav scenariji.

David Frost, kojega je Johnson imenovao glavnim pregovaračem za brexit, nije novinarima dao nikakvu izjavu po dolasku u Bruxelles.

Foto: Peter Nicholls/REUTERS/PIXSELL

Britanski dužnosnik koji je želio ostati neimenovan rekao je da London ne želi na stol iznijeti nikakav prijedlog u strahu da će ga EU istog trenutka odbaciti.

"To je zato što su polupregovori 'blef", rekao je u srijedu diplomat Europske unije. "Britanci nemaju alternativni sporazum, pa se igraju s vremenom", dodao je.

Visoki europski diplomat rekao je "Nisu na stol iznijeli apsolutno nikakav prijedlog".

Treći se europski diplomat nadovezao ocjenom "Nema baš smisla pregovarati s vladom koja nema parlamentarnu većinu i ne može utjecati na to da se izglasa sporazum bez obzira kakav on bio".

Johnson je u utorak izgubio parlamentarnu većinu kada je jedan od njegovih konzervativnih zastupnika prešao oporbenim liberalnim demokratima.

Johnsonova glavna zamjerka sporazumu koji je s EU ispregovarala May je takozvani "backstop", zaštitni mehanizam za granicu na irskom otoku kojim bi se izbjegle granične kontrole i čime bi britansko tržište i dalje bilo vezano uz europsko.

Oporbeni parlamentarni zastupnici i pobunjeni zastupnici vladajućih konzervativaca u utorak su, u prvoj fazi pokušaja da spriječe brexit bez dogovora, poduprli prijedlog koji im omogućuje da preuzmu kontrolu nad parlamentarnom agendom, što je inače zadaća vlade.

Foto: Reuters/PIXSELL

Zahvaljujući prihvaćanju tog prijedloga, protivnici Borisa Johnsona moći će u srijedu predstaviti nacrt zakona koji bi obvezao premijera da zatraži od EU-a novu odgodu brexita do 31. siječnja 2020., u slučaju da se ne dođe ni do kakvog sporazuma o izlasku sljedećih tjedana. Donji dom o tome bi trebao glasati u srijedu navečer.

Za prijedlog koji su podnijele oporbene stranke i pobunjeni zastupnici u Johnsonovoj stranci, glasovalo je 328 zastupnika, a 301 je bio protiv. Čak se 21 'torijevac', među kojima i nekoliko ministara iz bivše vlade, pridružilo oporbenim strankama, nakon čega su za kaznu isključeni iz Konzervativne stranke.

