Britaniju očekuju prosvjedi, možda i neredi: 'Narod ima vlast, a  ne kraljica i parlamentarci'

Nakon premijerove namjere suspenzije parlamenta, praćene oštrom retorikom iz oporbenih redova koji govore o državnom udaru i o Borisu Johnsonu kao diktatoru, Veliku Britaniju očekuju i masovni prosvjedi, moguće i neredi.

Stotine tisuća građana očekuju se na današnjim prosvjedima u Londonu, Manchesteru, Liverpoolu, Glasgowu i drugim gradovima. Organizatori prosvjeda su ljudi iz ljevičarskog pokreta Momentum i antibreksitovskog pokreta Another Europe is Possible. Lider oporbe Jeremy Corbyn pozvao je zastupnike iz svoje Laburističke stranke da se pridruže tim prosvjedima, koji će se nakon danas ponoviti i u utorak, kad parlament u Westminsteru nastavlja s radom nakon ljetne stanke, prije nego što bude suspendiran do sredine listopada, prema zamisli premijera Johnsona i odluci kraljice.

Mlake reakcije EU

Aktivist pokreta Momentum Michael Chessum izjavio je za londonski Times da je vrijeme za “građanski neposluh” i da će “prosvjedi biti nepredvidivi”.

– Mi organiziramo okupljanje građana, ali što će građani potom učiniti, možemo samo nagađati. Puno je strastvenih i ljutitih ljudi, a mi jednostavno ne možemo lijepo uvjeriti Borisa Johnsona da je to što radi pogrešno. Potičemo građanski neposluh u kojem god je obliku to potrebno. To može značiti blokadu mostova, može značiti marš na Buckinghamsku palaču i prosvjed protiv kraljice – rekao je Chessum za Times. Nacionalna koordinatorica Momentuma, Laura Parker, izjavila je da stvarna moć i vlast nije ni u rukama kraljice ni parlamenta, nego u rukama naroda, te da poruka naroda treba biti “ako ukradete našu demokraciju, blokirat ćemo ulice”.

Aktivist Chessum uspoređuje ovu situaciju sa sufražetkinjama (militantnim pobornicama za žensko pravo glasa s početka 20. stoljeća) koje su 1913. zapalile kuću ministra financija Davida Lloyda Georgea.

Sve upućuje na to da će se u sljedećih 10-ak dana odvijati jedan od najvećih političkih sukoba u povijesti britanskog parlamentarizma, a Boris Johnson je jučer upozorio svoje protivnike iz Konzervativne stranke da se ne udružuju s oporbenjacima protiv njegove vlade. Oporbeni laburisti uz pomoć pojedinih konzervativaca, koji se protive Johnsonovu planu suspenzije parlamenta i forsiranja scenarija “no-deal Brexita”, planiraju nastaviti zasjedanje parlamenta i tijekom sljedećeg vikenda, kako bi imali vremena za procedure kojima će pokušati spriječiti ili srušiti Johnsona.

– Ako iznevjerimo rezultat referenduma, ako spriječimo UK da izađe 31. listopada iz EU, ako parlamentarci na kraju to učine, to će nanijeti trajnu štetu povjerenju građana u politiku. Nanijet će trajnu, katastrofalnu štetu velikim strankama u ovoj zemlji – rekao je Johnson.

Iz ostatka Europske unije zasad nema jako oštrih reakcija, no Gordon Brown, bivši laburistički britanski premijer, tvrdi da je razgovarao s nekoliko europskih lidera i predviđa da će EU sljedeći tjedan pokušati doskočiti premijeru Johnsonu tako što će povući 31. listopada kao rok za Brexit.

Taj je datum, podsjetimo, određen nakon što je formalni rok za izlazak Britanije iz EU dvaput odgađan na zahtjev britanske vlade i, u strahu od “no-deal Brexita”, odobravan od strane 27 država EU. Sada, kad Johnson srlja prema “no-deal Brexitu”, Brown smatra da bi EU mogla jednostavno poništiti tu ranije prihvaćenu odgodu Brexita.

I John Major protiv vlade

– Time bi uklonili izliku koju Johnson koristi kad tvrdi da je EU ta koja nije fleksibilna, i omogućili bi da članovi britanskog parlamenta glasaju protiv “no-deal Brexita” – kaže Gordon Brown.

Jučer su pokrenuta i tri različita sudska spora kojima se nastoji natjerati Johnsona da odustane od suspenzije parlamenta. Jednoj od tih sudskih tužbi pridružio se i bivši konzervativni premijer John Major.