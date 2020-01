Britanija neće provoditi Direktivu o digitalnim autorskim pravima

Velika Britanija nakon Brexita neće primjenjivati Direktivu o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu iako je bila jedna od 19 zemalja koja je podupirala novu direktivu, a njezino posljednje glasanje u Europskom vijeću bilo je upravo kada se odlučivalo o usvajanju direktive. Potvrdio je to britanski ministar znanosti Chris Skidmore, no takva je odluka u skladu sa stavovima sadašnjeg britanskog premijera Borisa Johnsona koji je bio protiv te direktive. Johnson je u ožujku prošle godine javno kritizirao direktivu navodeći kako je ‘užasna za internet’.

– Novi europski zakon o autorskim pravima užasan je za internet. Radi se o klasičnom EU zakonu koji pomaže bogatima i moćnima pa ga mi ne bismo trebali primjenjivati. To bi bio dobar primjer načina na koji možemo vratiti kontrolu, tada je Johnson napisao na svojem Twitteru. Odbijanje provedbe direktive upravo je prikaz takve Johnsonove politike u kojoj će se nakon Brexita zadržavati neki europski zakoni, a odbacivati neki drugi. Ova odluka, jasno, odmah je povukla reakcije udruga iz kreativnih industrija pa tako Andrea C. Martin, koja je direktorica PRS for Music, društva za zaštitu autorskih prava u glazbi, istaknula kako im je “jasno da iza odluke stoje politički razlozi, a da to ne mijenja činjenicu da sadašnji britanski zakonodavni okvir propušta zaštititi stvaratelje”. – Takav nedostatak jasnoće ometat će britanski sektor kreativnih industrija, jedan od naših generatora rasta – rekla je Martin.

Geoff Taylor, direktor British Phonographic Industry i BRIT Awardsa, rekao je kako je “i dalje od vitalne važnosti za britansku glazbu i kreativne industrije da digitalne platforme pošteno plaćaju za sadržaj koji koriste i postave učinkovite proaktivne mjere kako bi osigurali da se ilegalan sadržaj ne pojavi na njihovim platformama”. Podsjetimo, najžešće su protiv direktive agitirale velike američke kompanije poput Googlea, Facebooka ili Twittera, što je išlo i do upozorenja Susan Wojcicki, direktorice YouTubea, kako bi korisnici u Europi mogli ostati bez te platforme.