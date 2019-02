Božinović: Protiv dvoje policijskih službenika bit će pokrenut disciplinski postupak

Protiv dvoje policijskih službenika bit će pokrenut disciplinski postupak zbog slučaja bivšeg specijalca S.F. koji je prošli petak istukao svoju kćer, a na što je satima ranije u pozivu policije upozorila majka. No, policija nije reagirala odmah.

„U ovom slučaju će protiv jedne policijske službenice pokrenut biti disciplinski postupak zbog nedoličnog ponašanja. Također će i protiv jednog policijskog službenika biti pokrenut postupak obzirom na neodgovorno i nesavjesno obavljanje dužnosti.“ – rekao je u Petrinji ministar unutarnjih poslova dr. Sc. Davor Božinović koji je tamo sudjelovao na tribini povodom namjere da se u obližnjoj Maloj Gorici gradi Centar za azzilante.

„Mi nećemo imati razumijevanja za bilo kakve propuste kad je u pitanju odnos prema žrtvi, ne kažem da je to bilo namjerno, no to ne opravdava. Nastavit ćemo se boriti i unaprijeđivati svoje postupke i rad sa svojim službenicima kako bi pitanje obiteljskog nasilja, barem kad je u pitanju naš resor, hrvatska policija odrađivala na najvećoj profesionalnoj razini. „ – dodao je Božinović koji je na novinarsko pitanje o mogućim propustima u policijskoj istrazi u slučaju ubojstva otprije 19 godina u Palvcu rekao kako vjeruje da će DORH, nakon što zajedno s policijom provede istragu, sve informacije podijeliti s javnosti.

Inače, tribina o azilantima je u Petrinji okupila gotovo 200 ljudi kojima su ministar Božinović te predstavnici Grada Petrinje i Sisačko-moslavačke županije nastojali prezentirati razloge da se u Maloj Gorici gradi prihvatni centar za tražitelje azila.

„Spreman sam doći koliko god treba ovdje da bi poslali jasne poruke i razgovarali o činjenicama. Vjerojatno se jest o tome ranije trebalo razgovarati no ne postoje rokovi. Najvažnije da shvatimo da se ovdje radi o najjednostavnijoj odluci da li pomoći obiteljima koje su u problemu, koje su u potrebi za međunarodnom zaštitom, na koji način to učiniti i jesmo li spremni posalti takvu poruku o sebi samima.“ – rekao je Božinović.

Za preuređenje obližnjeg devastiranog bivšeg izbjegličkog centra u Maloj Gorici u Centar za azilante RH je dobila 4 milijuna eura iz europskih fondova, a najveća zamjerka od građana ide prema tome da se o svemu tome pregovaralo duže od godinu dana bez uključenja javnosti. Petrinjci su podsjetili i da je komunalna infrastruktura cijeloga grada u jako lošem stanju, da je nezaposlenost velika, a da država planira uložiti 4 milijuna eura u azilanstki centar.

U Petrinji je proteklih desetak dana prikupljeno više od 1000 potpisa protiv centra za azilante, a jednoglasno je protivljenje izreklo i Gradsko vijeće. I sam ministar je ponovio kako neće biti gradnje ukoliko se javnost protivi, ali...

„ Ja ne bih donosio takve zaključke jer ukoliko svi skupa investiramo vrijeme u dijalog s građanima to može dovesti do rezultata jer mislim da se svi oko nekih temeljnih civilizacijskih i humanih razloga slažemo.“ – rekao je ministar Božinović nakon tribine u Petrinji.

