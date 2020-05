Plenković: Naši stručnjaci rade na aplikaciji, Božinović pojasnio kakvoj

Tri ključne teme današnjeg užeg kabineta Vlade su relativno povoljna prognoza EBRD-a, dogovori vezani uz turizam na razini EU te Zakon o obnovi Zagreba, otkrio je premijer Andrej Plenković uoči sastanka.

Govoreći o "pozitivnom dojmu" Europske banke za obnovu i razvoj, kazao je:

- Oni su prognozirali dosta manji pad BDP-a. Također, ohrabruje njihova procjena rasta dogodine. Pad sedam posto i onda odmah rast od šest posto. Očekujem da ćemo i nastaviti s njima kvalitetnu suradnju.

Druga važna točka, kazao je premijer, bili su dokumenti koje je usvojila Europska komisija, a koji su vezani uz turizam.

- Na inicijativu Hrvatske i moju osobnu otvorena je rasprava da velik broj članica EU imaju snažan utjecaj na gospodarstvo u domeni turizma. EK je izašla s nekoliko dokumenata prijedloga u kontekstu slabljenja pandemije na globalnoj razini i kvalitetnijih rezultata brojnih zemalja u suzbijanju epidemije među koje se ubraja i Hrvatska. Ministar Capelli će organizirati novi sastanak ministara turizma da se dogovorimo za operativnu provedbu - kazao je Plenković dodajući da u tom kontekstu Hrvatska već nekoliko tjedana radi na aplikaciji za praćenje oboljelih od koronavirusa te da je jedna od tvrtki koja radi na aplikaciji APIS IT.

- Nove tehnologije omogućuju puno više nego što je to bilo bez njih. Hrvatska u ovom trenutku radi na aplikaciji, dakle tehnički stručnjaci koje smo za to zadužili. Kada to bude gotovo, mi ćemo vas obavijestiti, ali mogu vam reći da će se maksimalno voditi računa o privatnosti korisnika - rekao je Plenković novinarima uoči užeg kabineta Vlade.

O kakvim se aplikacijama radi, pojasnio je detaljnije na današnjoj konferenciji ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

- Ne radi se o aplikacijama za praćenje, radi se o informatičkoj podršci, onoga što epidemiolozi rade. Ovdje se radi o dragovoljnom pristanku ljudi. Ima smisla ako se radi o turizmu i to u smislu ako svi imaju isto rješenje. To je jednostavno aplikacija koja će biti u vlasništvu ministarstva zdravstva. Možete skinuti aplikaciju ako želite i onda ako netko tko ima istu aplikaciju, a postao je pozitivan, i ako on da suglasnost, onda se ljudima koji su bili u blizini da informaciju da su bili u kontaktu. Niti jedna institucija to ne kontrolira. Pokušaj je to da se ljudima pomogne, da dobiju informaciju da su bili u blizini nekoga s koronom kako bi se mogli testirati", kazao je Božinović.

Govoreći o Zakonu o obnovi Zagreba, premijer je najavio da će nacrt Zakona kojeg je Vlada pripremila krenuti u javnu raspravu danas popodne ili sutra ujutro.

- Naš je cilj da taj zakon s obzirom na njegov značaj prođe ozbiljnu javnu raspravu i da kroz nju budemo otvoreni za sugestije. Nastavno na odluku od prošlog tjedna u kojoj smo kroz rebalans osigurali 140 milijuna kuna za pogođene, mi krećemo s inicijativom da za sve one koji su van svojih kuća osiguramo plaćanje najamnine.