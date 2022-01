Božinović: Na proljeće će se opet intenzivirati ova migrantska ruta. Hojs: Ljevica u EU radi stvarno gluposti

Zbog zime je migrantski pritisak smanjen, međutim, tako je svake zime. Dolaskom proljeća će se sigurno intenzivirati ova ruta koja vodi preko BiH. Zbog toga u ovo doba godine ne gubimo vrijeme, nastavljamo s edukacijom i nabavljanjem opreme - poručio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon obilaska granične policije Cetingrad zajedno sa slovenskim šefom policije Alešom Hojsom.

- Bili smo prošli tjedan u Litvi, uskoro idemo u Francusku na prvo neformalno Vijeće ministara. Pripremamo se vrlo intenzivno. Nova oprema se naručuje. Ovaj tjedan ćemo predstaviti jedan dio te opreme koja je vezana za očevide na licu mjesta. Ovo što je bilo predstavljeno u vrijeme pandemije nije toliko zaokupilo pozornost medija, pogotovo ova vozila koja su namijenjena za posebne terene. Puno je toga pred nama i to je posao koji sigurno neće prestati niti s ovim mandatom niti s ovom generacijom - poruči je Božinović.

Odgovarajući na pitanje o pritisku aktivista i europske ljevice koji Hrvatsku optužuju za grubo kršenje ljudski prava, Božinović je kazao da je sinoć imao sastanak s jednom zastupnicom EU parlamenta iz ljevičarske stranke Die Linke.

- Dva sata razgovarali o kompleksnosti zaštite granice. Brojni su predmeti pred Europskih sudom za ljudska prava. To je njegova funkcija, da vodi postupke ukoliko ima nekih osnovanih sumnji da se prekršio neki zakon ili pravila EU. Mi odgovaramo i vrlo smo aktivni tu - rekao je ministar.

Ukazao je i da se sjeveroistočnije od Hrvatske sve više opredjeljuju za podizanje fizičkih barijera, žica.

- Mi to ne radimo, jer tu su naši susjedi. Ne samo zato što je to zahtjevan teren, nego i činjenice da su to susjedi s kojima želimo nastaviti normalnu komunikaciju, a ona je moguća ukoliko nastavimo voditi ovaj posao učinkovito i uz poštivanje svih pravila - smatra Božinović.

Istaknuo je i da je Europa u ovom trenutku u jeku pregovora i prilagođavanju određenih pravila i zakonskih rješenja novonastaloj situaciji. Božinović navodi da većina pitanja kojima se danas regulira prijelaz, pa i ilegalan prijelaz granica, prolaze iz konvencije koja je nastala u drugim okolnostima te da se od tada situacija značajno promijenila.

- Hrvatska će biti među onim zemljama koje traže europsko rješenje jer bez šreg rješenja ne može se situacija riješiti - rekao je Božinović, dodajući da će Hrvatska nastaviti razgovarati sa zemljama koje iznose najviše kritike.

Ukazao je i da je Hrvatska uhitili više od 5000 krijumčara.

- Puno je aktera koji su uvezani u taj biznis, inače ih ne bi samo mi uhitili toliko. Pitanje je koliko nam je njih prošlo ispod radara. To je ozbiljan sigurnosni problem i to su argumenti protiv kojih nitko ne može reći ništa suvislo - zaključio je.

Slovenski šef policije kazao je kako je i Slovenija optuživana za "pushbackove i neke gluposti."

- Ne može netko da dođe na moja vrata bez da pita. Nemamo ništa da ljudi ulaze legalno. Ljevica u EU radi stvarno gluposti - kazao je.