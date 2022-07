Bolest nije ideološki obojena, ali sustav jest: Evo zašto propadaju sve reforme i što Hrvatska mora učiniti

Država, bilo koja, primarno je tu da se brine za sigurnost i zdravlje svojih građana. Za to joj služe politika i gospodarstvo, a uspješnost i učinkovitost ovise o znanosti i umjetnosti, obrazovanju i kulturi. Moj prijatelj kaže: "Sigurnost pojedinca nije sigurnost od vanjskog i unutrašnjeg neprijatelja, već je to sigurnost od gladi, od bolesti, od neobrazovanosti, od primitivizma, od zlonamjernosti, od manipuliranosti, od religijske bezbožnosti".



U Hrvatskoj je šačica ljudi zloupotrijebila povjerenje svojih građana i jednu grandioznu ideju, dobivanje vlastite države, pretvorila u manipulaciju, nesigurnost i strah za egzistenciju. Umjesto da se povećava sloboda pojedinca i da se unaprijedi kultura rada, "lijepa naša" uspostavila je "kulturu rata" i prigrlila "profit" kao osnovu društvenih odnosa. Do danas nismo shvatili što znači "res publica". U osnovi se ResPublika razmatra kroz skup pojedinačnih osobnosti i vrlina, a manje kao oblik političke zajednice, stoga pojam republika izvorno iskazuje bit političke zajednice, a ne tek formalno (ustavom) određen oblik i ustrojstvo vlasti.