Bojan Glavašević položio ružu na Ovčari i vijenac na Dunavu

U spomen na ubijenog oca Sinišu Glavaševića danas je saborski zastupnik Bojan Glavašević, zajedno s saborskim zastupnicama Ivanom Kekin i Sandrom Benčić, posjetio mjesto masovne grobnice na Ovčari gdje je položio ružu i zapalio svijeću za sve ubijene.

- Ovdje smo da odamo počast svim nevinim žrtvama ovog masovnog zločina. Moja obitelj i ja smo utjehu pronašli u činjenici što smo moga oca i djedu pronašli. Međutim, posmrtne ostatke bake još nismo pronašli. Stoga svima koji traže svoje najmilije poručujem da smo uz njih i da ih razumijem u njihovoj boli te da znam kako im je. Želim im i poručiti da nikada nećemo odustati od potrage za našim najmilijima. To je naša ljudska i moralna obveza, rekao je Glavašević.

Foto: Branimir Bradarić

Dodao je kako u Vukovar nije dolazio u Dane sjećanja na žrtvu Vukovara radi epidemioloških mjera ali i činjenice da se počast žrtvama može doći iskazati bilo koji dan. Kazao je kako su htjeli izbjeći gužvu i odati počast s pravim pijetetom. Govoreći o ovogodišnjih porukama iz Vukovara, misleći prije svega na dolazak potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića (SDSS) i Verana Matića koji je posebni izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji ne na Ovčari kleknuo, kazao je kao su to simboličke geste koje imaju svoju vrijednost.

- Nije mala stvar to što je Veran Matić, koji je 90-ih godina se borio protiv režima Slobodana Miloševića, kleknuo na Ovčari. Znakovi koji se daju i s hrvatske i sa srpske strane su određeni pomak. Međutim, važno je naglasiti kako nam trebaju i konkretni koraci, a tu mislim na potragu za civilnim žrtvama rata i nestalim osobama. U suradnji sa Srbijom mi smo do sada pronašli samo jednu masovnu grobnicu i to onu kod Sotina. Takva suradnja je budućnost odnosa, rekao je Glavašević dodajući kako unatoč određenim pozitivnim porukama koje dolaze iz Hrvatske i Srbije njih nema iz Vukovara.

Poslije polaganja ruže i paljenja svijeće na Ovčari Glavašević je potom položio vijenac na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, a onda i vijenac svim nevinim žrtvama rata položio i u Dunav kod veslačkog doma.

- Ovaj vijenac doživljavam kao vijenac za sve nevine civilne žrtve rata, za moju baku koju još tražimo ali i sve stradale nevine civilne žrtve rata srpske nacionalnosti. I ova gesta ima svoju simboliku. Nadamo se da će ova gesta omogućiti da dogodine i neki drugi dužnosnici u državi se ohrabre i naprave nešto slično. Volio bih da je i predsjednik Vlade imao hrabrosti doći na ovo mjesto i položiti vijenac. Na to nitko ne treba biti natjeran, to mora biti simbolička gesta, ona se mora osjećati i biti iskrena, rekao je Glavašević u izjavu na obali Dunava.

Foto: Branimir Bradarić

Na istome tome mjestu 17. studenoga, u spomen na civilne žrtve rata srpske nacionalnosti, vijenac je položio srpsko narodno vijeće, Milorad Pupovac kao i potpredsjednik Vlade Boris Milošević (SDSS). Međutim, ovo je po prvi put da je u spomen na civilne žrtve rata srpske nacionalnosti vijenac položila i neka saborska politička stranka koja nema srpski predznak.

-Kao rođeni Vukovarac od srca želim da s ovakvim malim gestama dođe se do skladnog života i budućnosti. Ova naša gesta je i podrška svim obiteljima civilnih žrtava rata, bez obzira na nacionalnost, koje su ujedinjenje u svojoj tragediji. Ovo je i simbolika radi Dunava koji je odnio mnoge živote koje ćemo, bojim se, teško pronaći. Moramo omogućiti svima da oplakuju svoje pokojne na svoj način, rekao je Glavašević.

Sandra Benčić je podsjetila kako ratni zločin ne zastarijeva i da se on ne može abolirati te pozvala da se istraže svi ratni zločini ali i da kazne budu takve da ne vrijeđaju dostojanstvo žrtvama.

- Nećemo odustati od potrage za nestalim osobama niti od načela da svaki počinitelj bude priveden. Želimo da se odaje pijetet svakoj žrtvi bez obzira na nacionalnost i podrijetlo, rekla je Benčić.

U svojoj izjavi Ivana Kekin je kazala da smo kao društvo svim civilnim žrtvama rata dužni osigurati svu skrb i potporu u potrazi kao i jednake šanse za uspjeh. Prema njenim riječima potrebno je i nakon 30 godina o njima glasno govoriti. Podsjetila je i kako u saborsku proceduru uskoro kreće i prijedlog Zakona o civilnim žrtvama rata te da će kao koalicija na njemu aktivno raditi.

VIDEO Kolona sjećanja u Vukovaru prvi put pod posebnim mjerama