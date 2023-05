Bježali policiji, jedan se hrvao s policajkom, drugog njezin kolega svladao uz pomoć suzavca i građana

Pune ruke posla imala je zagrebačka policija s dvojcem, koji je uhićen nakon kraće potjere, a sada se sumnjiče za provalu i prisilu prema službenoj osobi. Sve je počelo 30. travnja oko 13 sati kada je spomenuti dvojac provalio u stan 46-godišnjaka u Ulici XIV. Podbrežje u Novom Zagrebu.

Ukrali su novac, dok su neke druge predmete, kako kaže policija, pripremili za krađu, nakon čega su se udaljili iz stana. Valjda su htjeli ukradeno odnijeti do nekog vozila, no dok su oni "operirali" po stanu netko ih je očito čuo ili vidio pa je pozvao policiju. - Neke sumnjive osobe su zgradi! - glasila je dojava koju je zaprimila policija.

Nakon te dojave policajci su se uputili prema spomenutoj zgradi gdje su kod spremišta uočili dvojicu muškaraca, čije im je ponašanje bilo sumnjivo. Ugledavši policajce, sumnjivci su počeli bježati. Policajci su potrčali za njima, a policajka je pred jednom od zgrada sustigla jednog od sumnjivaca te je uporabila tjelesnu snagu kako bi ga svladala.

No on je, kaže policija, pružao aktivan otpor, više ju je puta šakom udario u lice, tijelo i ruke. U nekom trenutku joj se uspio istrgnuti iz zahvata koji je primijenila kako bi ga svladala te pobjeći. Za to vrijeme, pune ruke posla imao je i njezin kolega s drugim sumnjivcem, koji je također pokušao pobjeći. I u ovom slučaju, policajac je morao uporabiti silu kako bi svladao bjegunca. No kako se sumnjivac i dalje opirao, policajac je uporabio suzavac kako bi ga svladao.

Usprkos tome, sumnjivac uspijeva pobjeći, no policajac trči za njim, te ga sustiže u Zimmermanovoj ulici, gdje ga je oborio na tlo te mu je uz pomoć dvojice građana, koji su policajcu priskočili u pomoć, uspio staviti lisice na ruke. Naknadno je utvrđeno da je riječ o 22- godišnjim talijanskom državljaninu koji je priveden na ispitivanje. Za njegovim "kolegom" se traga, a utvrđeno je i da je policajka koja ga je pokušala uhititi lakše ozlijeđena te joj je pomoć ukazana u KBC Zagreb.