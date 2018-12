Bivši dekan i bivši član DSV-a osuđen na četiri godine zatvora

Optuženi je kaznena djela počinio kao dekan Pravnog fakulteta u Splitu, odnosno kao dekan fakulteta na kojem se studente uči što je u skladu sa zakonom, a što ne. Institucija je to koja bi trebala imati odgojnu ulogu, jer među ostalima odgaja i buduće suce. Bio je i član DSV-a, tijela koje odlučuje o imenovanjima sudaca. Sve to bile su mu otegotne okolnosti, a tijekom postupka je utvrđeno da je počinio to za što ga se tereti. Optuženi je u obrani nijekao optužbe. Tvrdio je da mu je sve podmetnuto i montirano, no njegovoj obrani sud nije vjerovao - kazala je sutkinja Daniela Kustec, predsjednica sudskog vijeća zagrebačkog Županijskog suda obrazlažući nepravomoćnu presudu Borisu Buklijašu, bivšem dekanu Pravnog fakulteta u Splitu te bivšem članu DSV-a.

A tom presudom Buklijaš je nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora. Osim toga, Pravnom fakultetu u Splitu mora nadoknaditi štetu od oko 860.000 kuna. Buklijaš se u sedam točaka optužnice teretio za zloporabe položaja i ovlasti. Osuđen je po šest točaka, dok je u odnosu na jednu točku donesena odbijajuća presuda jer je u tom slučaju tužiteljstvo odustalo od kaznenog progona. Po pojedinačnim točkama, izrečene su mu zatvorske kazne u rasponu od šest mjeseci do godine i pol zatvora, a u zbiru je osuđen na jedinstvenu kaznu od četiri godine zatvora.

Na objavi presude nije se pojavio, a tijekom postupka odbijao je odgovarati na pitanja sudskog vijeća i tužiteljstva te je u nekoliko navrata tražio i izuzeće sutkinje te svih sudaca zagrebačkog Županijskog suda. Prema optužnici, teretio se da je od 2010. do 2012. kao dekan fakulteta od izvođača radova koji su radili na obnovi fakulteta tražio da uvećaju cijenu izvedenih radova, kako bi dio novca zadržao za sebe. Teretio se i da je u privatne svrhe koristio službeno vozilo te za lažiranje putnih naloga. Olakotnim mu je cijenjena neosuđivanost, visoka životna dob te zdravstveni problemi.