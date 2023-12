'Bilo je teško u kontejneru. Nadam se da će ovaj stan biti moj trajni dom'

Iz kontejnera je u stan u Glini ušao danas Branko Muretić. Stan je u novosagrađenoj državnoj zgradi, jednoj od četiri koje je država sagradila iz europskih fondova, i sada će Branko u puno boljim uvjetima čekati rješenje sudbine svoga stana u zgradi s crvenom naljepnicom koja još nije obnovljena.

– Bilo je teško tri godine u kontejneru, ja sam to zvao kavez. To vam je 12 kvadrata i to treba biti vaš dom. Veći je komfor u zatvoru, vjerujem – rekao nam je Branko. Nada se da bi ovaj privremeni stan mogao biti i njegovo trajno vlasništvo u budućnosti, da se opet ne mora seliti, jer postoji opcija zamjene stanova uvedena zadnjim izmjenama Zakona o obnovi. Stradalnici mogu odustati od traženja obnove svoga stana, a zauzvrat dobiju državni.

A u Glini su 52 obitelji s ukupno 107 stanova dobile danas uvjete dostojne života čovjeka, kako su rekli neki od uzvanika na predaji ključeva. U prve višestambene zgrade sagrađene u Glini nakon 40 godina uloženo je 9,3 milijuna eura u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

– Nažalost, to je sve uvjetovano velikim potresom koji nas je sve zajedno pogodio prije gotovo tri godine. Znam da su mnogi od vas puno propatili u ovom razdoblju, da su morali umjesto u svojim domovima živjeti u kontejnerskim naseljima, što u Glini, što u Petrinji, što u Sisku. Hvala vam svima na strpljenju, što ste to izdržali – rekao je premijer Andrej Plenković prilikom uručenja ključeva.

POVEZANI ČLANCI:

Još se tri ovakve zgrade grade u Glini u sklopu istog projekta te još 13 u Petrinji, Topuskom, Gvozdu i Dvoru.

– S ovim višestambenim zgradama, ovih 20 prvih i 36 drugih, koje je Vlada odlučila izgraditi ljudima omogućujemo život dostojan čovjeka, i to nakon puno muke, nakon potresa. Ono što je najvažnije, ovi su stanovi u potpunosti opremljeni. Sve je tako da se danas, nakon ključeva, ljudi mogu useliti i da nemaju dodatnih troškova. Još će Vlada pokrivati režije do 160 eura, što mislim da je posebno važno s obzirom na okolnosti – dodao je premijer, koji je ponovio brojku ministra graditeljstva Branka Bačića o 11.000 obnovljenih objekata nakon potresa i trenutačnih 1500 otvorenih gradilišta vezanih uz zagrebačkih i petrinjski potres.

– Dinamika obnove je ubrzana, investicije su goleme. Na Banovini i u Zagrebu angažirane su 3,3 milijarde eura, od čega 2,5 milijardi iz europskih fondova te 800 milijuna eura državnih sredstava – poručio je premijer.

Danas je u Glini otvoren i obnovljeni Dom zdravlja kao i 74 montažne drvene kuće u naselju Banovi dvori, tik do nedavno otvorenog obnovljenog Doma za starije. U te će se kuće također smjestiti stradalnici iz potresa, a nakon obnove njihovih domova te će kuće postati dio glinskog Doma umirovljenika. Slična se naselja, s istom svrhom, grade i u Petrinji i Sisku. U Sisku je, nakon posjeta Glini, premijer obišao obnovljenu Gimnaziju, katastar te zgradu Županijskog i općinskog suda.

POVEZANI ČLANCI:

VIDEO: Premijer Plenković o dosadašnjem tijeku obnove nakon potresa