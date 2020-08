Biden konačno izabrao s kim ide u borbu protiv Trumpa

Demokratski predsjednički kandidat Joe Biden izabrao je u utorak senatoricu Kamalu Harris iz Kalifornije za kandidatkinju za svoju potpredsjednicu, objavila je njegova kampanja, prenosi Reuters.

Harris (55) je prva Afroamerikanka izabrana za kandidatkinju za potpredsjednicu države. Ona je po majci i azijskog podrijetla.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate. — Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020

„Imam veliku čast objaviti da sam izabrao @KamaluHarris, neustrašivog borca za malog čovjeka i jednu od najboljih dužnosnica u zemlji, za kandidatkinju za svoju potpredsjednicu”, objavio je Biden na Twitteru.

Harris, senatorica iz Kalifornije koja se i sama kandidirala za Bijelu kuću da bi od toga ipak odustala i podržala Bidena, iskusna je političarka od koje se očekuje da će privući glasove afroameričke zajednice, najodanijih birača Demokratske stranke.

Njihovi glasovi spasili su Bidena na predizborima u Južnoj Karolini u veljači i bit će ključni u državama kao što su Michigan, Pennsylvania i Wisconsin u kojima je Trump 2016. tijesno pobijedio, a u kojima sada po anketama zaostaje za Bidenom,Glasovi Afroamerikanaca bit će od ključne važnosti i za Bidenovu pobjedu u Georgiji i na Floridi. Biden je bio osam godina potpredsjednik Baracka Obame.

Harris je u Senat izabrana 2016. kao tek druga Afroamerikanka u njegovoj povijesti kojoj je to uspjelo. Harris će biti potvrđena kao kandidatkinja za Bidenovu potpredsjednicu na demokratskoj konvenciji koja počinje u ponedjeljak, na kojoj će i Biden biti formalno imenovan kao Trumpov protukandidat.

Foto: CNP/ABACA/PIXSELL Kamala Harris In Pole Position To Become Vice President Of Joe Biden Kamala Harris, Senator in pole position to become Vice President of Joe Biden - File - US Senator Kamala Harris (Democrat of California) speaks during a television interview at the United States Capitol in Washington DC, USA, on Wednesday, June 24, 2020. Photo by Stefani Reynolds / CNP/ABACAPRESS.COM CNP/ABACA /PIXSELL

Harris je kći Indijke i Jamajkanca. Po zanimanju je odvjetnica. Bila je prva žena koja je 2003. postala okružna tužiteljica San Francisca, a 2010. postala je prva državna tužiteljica Kalifornije.

Biden je Harris izabrao između više kandidatkinja, među kojima su bile bivša Obamina savjetnica za nacionalnu sigurnost Susan Rice, gradonačelnica Atlante Keisha Lance Bottoms te zastupnica Val Demings, bivša policijska načelnica Orlanda na Floridi.

Biden će u studenome napuniti 78 godina i time biti najstariji američki predsjednik bude li izabran. Zbog njegove dobi nagađa se da bi mogao odslužiti samo jedan mandat, pa bi Harris tada imala velike izglede za predsjedničku nominaciju 2024.