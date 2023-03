Biden dozvolio nove bušotine na Aljasci usprkos javnom zalaganju za energetsku tranziciju

između riječi 'hrvatski specijaliteti'

Njemački medij: Restoran u Berlinu ima hrvatsku šahovnicu s prvim bijelim poljem

Njemački novinar Michael Martens telefonski je razgovarao i s Petrom Vujčićem, vlasnikom restorana. On naglašava da za njega rade i Bosanci i Srbi, tako da o nacionalizmu ne može biti govora. Inače, on ima svoj restoran od 1981. „To, zaboga, nema veze s ustaštvom!”, kaže za svoj grb, ali uz zanimljivo objašnjenje: „Ustaše su postojale u Drugom svjetskom ratu, i to je to."