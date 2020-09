Biciklom udarila i vukla jednogodišnjakinju, majka djevojčice tvrdi: 'Odvezla se, nije joj bilo žao'

Biciklistica u Londonu biciklom je udarila jednogodišnjakinju te ju vukla po tlu nakon što je nastavila voziti. Majka djevojčice rekla je kako ženi na biciklu uopće nije bilo žao zbog toga što je učinila te je incident prijavila kako bi saznala njezin identitet, a u raspravu u parku uključio se i muškarac koji je rekao biciklistici da mora prijaviti policiju što je učinila.

- Bilo je užasno. Vrištala sam i vikala "upravo ste pregazili moju kćer", rekla je 33-godišnja Victoria Grant i ustvrdila kako biciklistici nije bilo nimalo žao. Tvrdi kako je onda izletjela na biciklu te udarila kotačem u glavu njezinu jednogodišnju kćer. S djevojčicom je šetala po pješačkoj stazi gdje, kako kaže, biciklisti smiju voziti, no pješaci imaju prednost.

Na Twitteru je majka troje djece opisala događaj i napisala: "Moja kći ima jednu godinu i biciklistica ju je udarila te odvukla u našem lokalnom parku. Žena se odvezla i nije mi htjela reći svoje podatke. Niti da joj je žao. Moju kćer odvela je hitna pomoć". Tvrdi i kako je incident prijavili policiji, a želi ispriku od bicikliste kao i da ona ubuduće uspori dok vozi.

My daughter is 1 years old and got hit & dragged by a cyclist in our local park. The woman drove off and wouldn’t comply with giving me her details. @MetCycleCops @piersmorgan @SadiqKhan not even a sorry!! My daughter was taken by an ambulance! pic.twitter.com/D6P99NxvUU