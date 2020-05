Beroš o najboljim ljudima na listi HDZ-a: Bit ću počašćen ako budem među njima

Ministar zdravstva Vili Beroš danas je rekao da su mjere za izbore distanca i higijena, te i što ako recimo neko mjesto ili županija bude moralo u karantenu za vrijeme parlamentarnih izbora.

"Sada je nemoguće predviđati što i kako, ali mjere za izbore su distanca i higijena. Možda na izbore ne s rukavicama, teško će biti potpisat se, ali..", kazao je Beroš za Dnevnik.hr

Odgovorio je i hoće li biti na listi HDZ-a. "Ja jesam član HDZ-a, jesam član HDZ-ove Vlade, ali o stranci ovisi moj budući angažman", kazao je. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je da će na listi biti najbolji ljudi iz HDZ-a, a ministar Beroš na to odgovara: "Bit ću počašćen ako budem među njima".

Video: Intervju s Andrejom Plenkovićem

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Na pitanje je li mu to želja, odgovara: "Želim urediti zdravstveni sustav, to mi je bila primarna ideja".

Što se tiče leta iz Frankfurta za Zagreb Beroš je objasnio je što se točno dogodilo.

"Ne bih rekao da je došlo do zbrke. Brojka je bila prva i preliminarna jer su se putnici obrađivali po skupinama. Do kolege Capaka došla je prva brojka, a kasnije su obrađeni svi putnici, popodne su obrađeni svi putnici i tako se došlo do konačne brojke. Sa tog leta nemamo puno dodatnih kontakata oboljelih. Svih 115 putnika je pronađeno, pozitivnih je 14", kazao je Beroš.