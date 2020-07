Beroš i Božinović: Prije zabrane ograničavanje broja ljudi na vjenčanjima

Ako se u Hrvatskoj bude povećavao broj zaraženih na svadbama, ozbiljno se razmišlja o tome da se donese odluka po kojoj bi se za početak ograničio broj sudionika na tim proslavama, doznaje se od ministra zdravstva Vilija Beroša.

"Mi ćemo i dalje pratiti situaciju i ako ona bude eskalirala, odnosno bude li se povećavao broj zaraženih, morat ćemo nešto napraviti. Do same zabrane imamo mogućnost ograničavanja broja osoba na svadbama, no ja se iskreno nadam da do toga neće doći", rekao je za Hinu ministar Beroš.

Još jedanput je ponovio da se virus ne bi širio kad bi se svi ljudi pridržavali epidemioloških mjera.

Dodao je kako ne žele biti restriktivni, nego, kao i u slučaju klubova, žele krenuti s nekim drugim mjerama, a ako one ne budu dale rezultat, morat će se nešto napraviti. Ako broj zaraženih na svadbama eskalira, nema druge nego uvoditi određene mjere, ocijenio je ministar Beroš.

"U klubovima u kojima smo isto imali određen broj zaraženih konkretno smo započeli s nadzorom, što je rezultiralo boljim pridržavanjem pravila, pa, barem za sada, već nekoliko dana iz klubova nemamo novooboljelih", rekao je na kraju ministar Beroš.

Splitski Nastavni zavod za javno zdravstvo objavio je danas kako je u Splitsko-dalmatinskoj županiji, koja je prošlih dana imala malo zaraženih, jučerašnji dan zaključio s 14 novooboljelih od kojih je 12 s jednog vjenčanja.

Sa svadbe u Zagrebu krajem lipnja koronavirus se raširio po Hrvatskoj, među uzvanicima iz Dubrovačko- neretvanske, Brodsko-posavske, Primorsko- goranske i Šibensko-kninske županije.

Božinović: Preradikalno bi bilo domah ići s mjerama koje su bile u ožujku i travnju

- Moguće je da se u nekim fazama smanji broj sudionika svadbenih svečanosti. Nije tu jednostavno postići balans veselja s jedne strane i sprečavanje širenja virusa s druge. Mi sve što sada radimo je pokušaj utjecaja na ljude da izbjegavaju situacije u kojima dolazi do širenja virusa. Preradikalno bi bilo domah ići s mjerama koje su bile u ožujku i travnju. Neke međumjere kao što smo napravili kod noćnih klubova. Idu stalno inspekcije i vidimo da nema nekih novih pojava iz noćnih klubova. Što se tiče vjenčanja, možda ćemo biti prisiljeni uvesti neki manji broj sudionika - komentirao je Božinović za RTL.