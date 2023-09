Benčić o blokadi: To svaki obrtnik prolazi. Ne plate vam šest mjeseci, a morate platiti PDV i troškove

Nakon što je na konferenciji za novinare objavljeno da će Sandra Benčić biti kandidatkinja za premijerku, saborski zastupnik HDZ-a Damir Habijan ukazao je na to da joj je dan prije – blokiran obrt. "Jučer joj je blokiran obrt, danas želi biti premijerka", napisao je Habijan. "Podstanarka svako malo ne plaća račune", komentirao je navodeći da je Benčić vlasnica "EU savjetovanja", obrta za usluge. "I tu nije ništa sporno. Međutim, ono što bi građani trebali znati jest da je navedeni obrt, prema javno dostupnim podacima, u blokadi. Također, razvidno je kako nije prvi put da je obrt u vlasništvu Sandre Benčić u blokadi.

Dakle, osim što dokazano ne znaju upravljati Gradom Zagrebom, nisu u stanju voditi ni vlastiti obrt, a vodili bi državu", istaknuo je Habijan. Benčić je vlasnica obrta od prosinca 2016. godine. Prema javno dostupnim podacima, to nije prvi put da je obrt završio u blokadi, no iz nje bi izašao u roku od nekoliko dana. Račun je, tako, bio blokiran 12. studenog 2019., ponovilo se to 22. srpnja, kad su joj za izlazak iz blokade trebala četiri dana pa je opet od 30. kolovoza bio sedam dana blokiran. Uslijedila je ponovno blokada na tri dana pa 17. studenog 2021. na pet dana, kao i 2. veljače prošle godine, a 4. srpnja na dva. Posljednja je zabilježena u petak. Sandra Benčić kaže da se radi o dugu od 300 eura za telekom usluge.

– Stranka čiji ministri ne primijete da im na račun sjednu dva milijuna eura, sad mene proziva za to što mi je račun za telekom, koji sam zbilja propustila, došao na naplatu?! O. K., nisam znala, sjelo je vjerojatno u petak popodne i dug sam odmah platila. Ako je to jedino što mi imaju za predbaciti oni koji uopće ne znaju kako obrtnici u Hrvatskoj funkcioniraju i nisu nikad osnovali tvrtke jer cijeli život imaju zlatnu žicu u ustima, onda O. K. Mi koji smo cijeli život morali raditi i koji znamo što je uspjeh, a što neuspjeh, znamo kako je kad si obrtnik i ne možeš naplatiti račun, a državi moraš podmiriti sva davanja. Mi to znamo, oni ne znaju. I sad poručuju da sam nekvalificirana za premijerku? Ne, mislim da sam kvalificiranija upravo zato što znam gdje su problemi jer sam ih i sama prošla – kazala je za Večernji list Benčić. Do blokada je, dodala je, dolazilo zbog problema koje imaju mnogi obrtnici.

– To svaki obrtnik prolazi. Ne plate vam po šest mjeseci, a vi morate platiti PDV i troškove. Radila sam od srednje škole, školovala se i čistila stanove da bih mogla preživjeti. I meni će sad nešto predbacivati!? Neka se sakriju! Znam što sam i kako radila cijeli život. Milijune sam dovela u Hrvatsku pišući i besplatno EU projekte, a oni imaju milijune koje su dobili na temelju partije i sad će prozivati nas koji smo rintali da bismo nešto imali? Uzdržavala sam i svoju obitelj kad sam studirala jer mi je otac bio jedan od onih koji su zbog njihove privatizacije dobili otkaz – rekla nam je Benčić.

