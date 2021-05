Basa će se još jednom vještačiti nakon što se dostavi sva dokumentacija

Je li Tomislav Viktor Basa (51) raspravno sposoban te je li bio ubrojiv u vrijeme ubojstva Ibrahima Dedića, za što ga se tereti, bila su glavna pitanja koja su se pojavila na raspravi na zagrebačkom Županijskom sudu. Da ga se treba vještačiti odlučeno je na raspravi u travnju, kada mu je počelo suđenje, a on je tada kazao da se ne osjeća krivim.

Vještačenje je koji dan nakon te rasprave obavio vještak psihijatar Ante Bagarić. S Basom je, kako je kazao, razgovarao oko sat vremena, i to preko video - veze, nakon čega je utvrdio da je Basa raspravno sposoban. Bagarić je ostao kod svog vještačkog nalaza, no nakon što mu je pitanja oko tog nalaza postavljala Jadranka Sloković, jedna od Basinih braniteljica, ispostavilo se da vještak nije imao svu Basinu medicinsku dokumentaciju. Iz ispitivanja vještaka proizašlo je da je nad Basom rađeno psihijatrijsko, a ne i psihologijsko vještačenje. Nije rađeno ni neurološko vještačenje, što je po stavu obrane bitno, kako bi se ustanovilo kakvo je njegovo mentalno stanje bilo u vrijeme počinjenja ubojstva.

Osim toga, obrana tvrdi da se Basa, kojem je među ostalim dijagnosticiran i PTSP liječio između 1995. i 1999. po raznim bolnicama u Hrvatskoj i Švicarskoj, a te dokumentacije nema u spisu, odnosno nije dostavljena sudu. Stoga ih je zanimalo bi li dostava te dokumentacije primijenila stav vještaka o Basinoj ubrojivosti, na što je on odgovorio potvrdno. Pa je odlučeno da se tražena dokumentacija pribavi, nakon čega će se Basa ponovo psihijatrijski vještačiti s tim da će se ovaj put provesti i psihologijsko i neurološko vještačenje. S obzirom na to kako je pitanje njegove raspravne sposobnosti te ubrojivosti u vrijeme počinjenja djela, važno za danji tijek postupaka, ročište je jučer odgođeno dok se te stvari ne razriješe.

Ubojstvo Ibrahima Dedića, bilo je nerasvijetljeno gotovo 20 godina, sve dok Basa nije uhićen koncem siječnja 2019.. Policija je nakon njegovog uhićenja tvrdila da su oni godinama znali da je on počinitelj, no da im je bio nedostupan jer nije živio u Hrvatskoj te nije dolazio u Hrvatsku. To su demantirali ljudi iz njegovog bližeg kruga, uz tvrdnje da je Basa dolazio u Hrvatsku iz Švicarske. Bilo kako bilo, nakon što je uhićen 2019. završio je u Remetincu u kojem je još uvijek, a protiv njega je pokrenuta istraga te je na koncu u lipnju 2020. protiv njega podignuta i optužnica. Tužiteljstvo ga tereti da je Dedića ubio 3.srpnja 1999. oko 22.30 ispred zgrade u Ivekovićevoj 17 u kojoj je Dedić živio. U optužnici se tvrdi da su Basa i jedna još uvijek nepoznata osoba dočekale Dedića. U trenutku kada je izašao iz vozila te krenuo prema zgradi u kojoj je živio u njega su ispalili dvadesetak hitaca iz automatskog pištolja i iz pištolja. Zadobivene ozljede za Dedića su bile smrtonosne, dok su napadači pobjegli u vozilu koje je kasnije nađeno zapaljeno. U toj pucnjavi jedan od napadača navodno je bio ranjen, jer su na poprištu nađeni i tragovi krvi koji nisu pripadali Dediću. Kada je optužnica podignuta obrana je tražila da se iz spisa kao nezakonit dokaz izdvoji nalaz DNK vještačenja, no taj im je prijedlog prvo odbio zagrebački Županijski sud, a zatim i Vrhovni sud.