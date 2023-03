Banožić: Resursima koje imamo na raspolaganju uredno ćemo izvršavati naše zadaće i misije

Ministar obrane Mario Banožić i načelnik Glavnog stožera OSRH admiral Robert Hranj nazočili su u Petrinji, u vojarni "Pukovnik Predrag Matanović", demonstraciji upotrebe naprednog taktičkog radio uređaja "Takrad“, proizvoda hrvatskih tvrtki RIZ Profesionalne elektronike i Impel Groupa koji je razvijen uz potporu i u suradnji s Ministarstvom obrane i Oružanim snagama RH. Nakon demonstracije, ministar Banožić obratio se medijima te odgovorio na pitanje čime će Hrvatska pokriti potrebe nakon odlaska helikoptera te vlada li u HRZ-u nezadovoljstvo.

"Sve odluke pripremljene su u suradnji s Glavnim stožerom i zapovjednicima grana. Resursima koje imamo na raspolaganju uredno ćemo izvršavati naše zadaće i misije. Što se tiče nezadovoljstva unutar HRZ-a, ja imam s njima redovne koordinacije, obilazim postrojbe. Do sada nisam došao do trenutka da je netko razgovarao o nekakvom nezadovoljstvu. Uvijek možemo razgovarati o potrebama, načinu na koji će se sustav opremiti, što se može još učiniti po pitanju materijalnih prava... To su naše teme za razgovor. Ovako, da netko izjašnjava nezadovoljstvo nisam dobio", kazao je ministar Banožić.

"Što se tiče Hrvatske vojske, brojnost stanja tenkova, mi ih imamo u dovoljnoj mjeri. Možemo razgovarati u pravcu ili njihove zamjene ili se može promatrati modernizacija", rekao je.

Na pitanje mijenja li rat u Ukrajini perspektivu hrvatskih tenkova kazao je: "Naravno da imamo želju imati što modernije, ali pitanje je kada možete dobiti materijalni resurs koji želite".

Odgovarajući na novinarska pitanja, Banožić se osvrnuo i na pad MIG-a koji se dogodio prije tri mjeseca. "Ono što nas zanima prije svega, i mene kao ministra, je koje će biti mjere da se slični događaji ne bi dogodili u budućnosti", ističe te napominje kako oko slučaja postoji oznaka klasificiranosti.

"Dogodila se riječ o nečemu materijalnom", rekao je te kazao kako se pilot Ivan Lukan dobro oporavlja.