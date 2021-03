Peđa Grbin: Bandićevom smrću korupcija i nepotizam nisu nestali, naša je obveza to iskorijeniti

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin na tjednoj bazi predstavlja kandidate svoje stranke za lokalne izbore. Razgovarali smo koja su mu očekivanja, što predviđa da će se dogoditi u Zagrebu nakon smrti gradonačelnika MIlana Bandića, ali i kako komentira najnoviji sukob na relaciji predsjednik države - premijer oko izbora predsjendika Vrhovnog suda.

Dva i pol mjeseca ostala su do lokalnih izbora. Bojite li se ishoda?

Ne.

Pitam vas to jer ste zadnjim potezima, poput raspuštanja zagrebačke i vukovarske organizacije te izbacivanja Željka Sabe, preuzeli veliki rizik i odgovornost. Jesu li to hrabri, ali „samoubilački“potezi?

Kada su me članovi SDP-a izabrali da budem predsjednik stranke, izabrali su me da djelujem, a ne da politiku promatram sa strane. To i činim i ne namjeravam se skrivati iza bilo koga. A što se tiče gospodina Sabe, nulta stopa tolerancije na korupciju znači nultu stopu tolerancije na korupciju, bez obzira na sentiment ili rehabilitaciju.

Koji je motiv danas zagrebačkih SDP-ovaca da glasaju za „oktroiranog“kandidata Joška Klisovića?

Motiv je velik: Joško Klisović je najbolji kandidat i budući gradonačelnik grada Zagreba. Mi koji ga dobro poznajemo znali smo to kada smo stali iza njega, a sada, sa svakim danom i svakim njegovim javnim nastupom, to vide i sve Zagrepčanke i Zagrepčani. Joško nije „oktroiran“, već odličan kandidat!

Je li smrću Milana Bandića sada nestala i opasnost od bandićevaca u redovima SDP-a?

Smrću Milana Bandića nestala je personifikacija korupcije, klijentelizma i nepotizma u upravljanju Zagrebom. Ali korupcija, klijentelizam i nepotizam nisu nestali. Naša je obveza da ih iskorijenimo, a to ćemo i učiniti. I kao i u svemu drugome, prvo moramo počistiti pred svojim pragom, a onda krenuti dalje.

A u gradu, je li Bandićevim odlaskom došao i kraj njegova načina upravljanja gradom?

Da! Izborom Joška Klisovića Zagreb će dobiti priliku da okrene leđa lošem, korupcijskom načinu upravljanja i okrene se rješavanju problema i izazova koji izravno utječu na kvalitetu života ljudi. To je politika i to je novi SDP: stvarni problemi i odgovori na njih! Mi u SDP-u želimo se baviti problemom prometa u gradu, želimo osigurati škole i vrtiće u kojima dijelovi fasade neće padati učenicima na glavu, osigurati kvalitetniji i ekološki prihvatljiviji javni prijevoz, želimo osigurati bolju zdravstvenu zaštitu. Želimo osigurati da Zagreb bude otvoren za sve i na korist svima, a ne samo uskom krugu gradonačelnikovih prijatelja i mislim da je to najbolji način za demontiranje Bandićeva modela upravljanja.

Kada govorimo o Bandiću, je li on za vas, u globalu, više negativna politička persona ili više pozitivna koja zaslužuje dan žalosti?

Velik dio života proveo sam u Zagrebu i vidio kako grad pod Bandićem stagnira. Vidio sam druge gradove u Hrvatskoj i još više u inozemstvu koji su se u zadnjih 20 godina preobrazili, a Zagreb nije. Tragično je što je u tih 20 godina u Zagrebu bio čitav niz pojedinačnih, privatnih ili poslovnih inicijativa koje su bile ispred svog vremena, ali način upravljanja gradom to nije pratio. A za to je kriv Bandić i zbog toga je moj odgovor negativan: Milan Bandić nije bio pozitivna osoba i nije zaslužio dan žalosti.

Činjenica je da je žetončićima, od kojih su mnogi bili iz SDP-a, sačuvao Plenkovićevu prošlu Vladu. Je li njegovom smrću HDZ izgubio svog pravog kandidata za gradonačelnika?

HDZ je u bitku za Zagreb gurnuo kandidata koji ne da je bio alibi za potporu Bandiću, već je tipski primjer političkog prolaznika, kojeg bacaš u vatru tek toliko da ne ispadne da si se predao. HDZ je svojeg pravog kandidata izgubio i Plenković danas ne zna što bi, zato i je tako nervozan i gotovo svaki dan nešto lupeta.

Izbori u Zagrebu sada su nova partija karata. Što predviđate da će se dogoditi?

Predviđam pobjedu politike koja će promijeniti način upravljanja Zagrebom i osigurati da se puni potencijal Zagreba napokon ostvari. A osoba koja je za to najbolja je kolega Klisović.

Kaže premijer da mu je bizarno da je SDP u utrku poslao nekoga tko nije poznavao Bandića, očito aludirajući na činjenicu da se Klisović nikada nije bavio Zagrebom. Zašto mislite da može ugroziti Tomaševića koji je ipak prepoznatljiviji među biračima ljevice?

Bizarno je da osobno poznanstvo s Bandićem treba biti kriterij za bilo što. A što se tiče prepoznatljivosti kod birača ljevice, reći ću samo da niste u pravu.

Jeste li vi u SDP-u frustrirani što vam, kako kaže Davor Filipović, Možemo! uzima birače?

Ako sam nečim frustriran, onda sam frustriran maglom koju nam HDZ, Plenković i Filipović pokušavaju prodati. Ali, tome će doći kraj: prvo u svibnju u Zagrebu, a onda i na parlamentarnim izborima.

Držite li Tomaševića, odnosno Možemo!, jednim od krivaca što je Bandić ostao na vlasti nakon prošlih lokalnih izbora?

Puno je razloga za izborni rezultat prije četiri godine, bilo je pogrešaka, bilo je krivih poteza. Analizirali smo ih i sa svoje strane ćemo učiniti sve da se ne ponove. Da, bilo bi bolje da su tada dali izravnu, nedvosmislenu potporu Anki Mrak Taritaš, ali nisu.

Stoji li i dalje dogovor da će se stati iza kandidata oporbe koji uđe u drugi krug ili je i to sada palo u vodu?

U drugom krugu ćemo stati iza najboljeg kandidata i vjerujem da će Joško Klisović tada računati na veliku podršku svih onih koji u Zagrebu žele stvarnu promjenu na bolje.

Je li HDZ-u teže nego vama u ovom trenutku s još manje poznatim kandidatom za gradonačelnika?

To je pitanje za Plenkovića. Ako je na njega uopće spreman odgovoriti.

U početku su se pokušavali odmaknuti od Bandića, sada vidimo da se to više i ne trude. Je li počela bitka za Bandićevih 80 do 100 tisuća glasova?

Odmaknuti se od Bandića? Ma molim vas... Pa kandidirali su čovjeka koji je godinama dizao ruku za Bandićeve projekte bez pogovora, ne oklijevajući. Isti je to pristup politici, koji se brine samo za sebe, dok ih za javno, za potrebe građana ni najmanje nije briga.

U utrku za Zagreb ulazi Škoro. Što kažete na tu opciju?

Kandidirao se za predsjednika Republike pa izgubio. Potom je htio biti predsjednik Vlade, a znamo kako je završio. Neka se kandidira i za gradonačelnika, što se mene tiče, probao je to svojedobno ispred HDZ-a u Osijeku, no sumnjam da će u Zagrebu rezultat biti bolji.

I u Rijeci će biti neizvjesno. Bi li gubitak vlasti u tom gradu bio smak svijeta za SDP?

SDP u Rijeci ima snažnu potporu, koja raste iz dana u dan pa ću vas demantirati: neće biti neizvjesno.

U kojim sve gradovima, ovaj put, mislite da možete doći do vlasti?

Mnogo je sredina u kojima ćemo postići bolje rezultate nego što se od nas očekuje, ali dopustite i nama malo taktike pa da ne otkrivamo sve karte unaprijed.

Očekivalo se da će s vama na čelu stranke doći do većeg skoka u rejtingu. Iako ste vi skočili na treće mjesto na ljestvici najpopularnijih političara, brine li vas činjenica da je razlika između SDP-a i HDZ-a i dalje poprilična, iako se blago topi?

Da se poslužim sportskim rječnikom, za mene je ovo maraton, a ne sprint. Politici pristupam dugoročno, razmišljajući kakve će posljedice moji potezi imati za godinu, dvije, tri, a ne samo od danas do sutra. Takav rad ne daje rezultat preko noći niti ga preko noći očekujem.

Unatoč svim aferama, HDZ i dalje ima stabilno biračko tijelo. Na prošlim parlamentarnim izborima ni jedna afera ga nije ni dotaknula. Zašto mislite da će na ovim izborima biti drukčije?

Zato što lopovluk i krađa kad tad moraju doći na naplatu.

Na parlamentarnim izborima HDZ-u je pomogla korona. Hoće li i ovaj put?

HDZ je zloupotrijebio pandemiju za svoje vlastite potrebe na parlamentarnim i dvaput na svojim unutarstranačkim izborima. Riskirao je život i zdravlje građana ove zemlje i ljudi to vide.

Svjedočimo svakodnevnom cijepljenju preko reda, preko veza, ali i tome da nitko neće odgovarati za to. Je li vam to normalno?

Naravno da nije! Redoslijed cijepljenja mora postojati, a ako gospoda iz Stožera i Vlade ne znaju kako ga stvoriti i osigurati da se primjenjuje, neka se maknu.

Biste li se danas cijepili, pa i u svrhu kampanje, da znate da će cjepivo doslovce dolaziti na kapaljku?

Vjerojatno ne bih. Ideja je bila da, u trenutku kada je postojala velika skepsa prema cijepljenju, ljudima pokažemo da je cjepivo sigurno. Ali, da bi to funkcioniralo, cjepivo je trebalo osigurati, što se nije dogodilo.

Pozdravljate li pregovore koje je Hrvatska započela s Rusijom o nabavi milijun doza Sputnjika?

Još 28. siječnja, tijekom saborske rasprave, podsjetio sam ministra Beroša da pravila EU dopuštaju državama članicama da same, poštujući propisane procedure, na svoje tržište stavljaju lijekove, uključujući i cjepiva. Tada su na to odmahivali. Inzistirao sam na tome tada, inzistirao sam na tome u međuvremenu, inzistiram i danas: ako paket koji je ugovorila Europska komisija nije dostatan, a nije, onda je naša dužnost tražiti i naći alternativu, bez obzira na to radi li se o ruskom, kineskom ili nekom trećem američkom cjepivu, uz uvjet da ta alternativa zadovoljava zdravstvene i sigurnosne standarde. Potpuno mi je neshvatljivo da smo mi iz oporbe nešto vidjeli u siječnju, a da je vladajućima trebalo mjesec i pol da se maknu s mrtve točke...

Kako vam izgleda rasprava o kafiću “Tri majmuna” čiji je vlasnik kazao da HDZ-ovci u njega nisu dobrodošli s obzirom na sve probleme koji se događaju u zemlji?

Premijer ne vidi diskriminaciju kada se u Hrvatskoj nekoga pretuče zato što je Srbin, druge boje kože ili homoseksualac, ali vidi kada mu netko tko nije zadovoljan njegovim radom kaže da se nosi. To je problem pa još jednom pozivam Plenkovića da pita Angelu Merkel kako se postavila u takvoj situaciji.

Osudili ste premijerovo uspoređivanje tog slučaja sa Židovima, što je on nazvao vašom jadnom i patetičnom izjavom. Ima li u tome ikakvih elemenata diskriminacije ili čak rasizma i fašizma, kako je premijer kazao?

Premijer ne razumije da su pravila o sprječavanju diskriminacije ustanovljena da štite građane od vlasti i njezina ponašanja, a ne da vlast štite od kritike građana, tako da ću na vaše pitanje odgovoriti da je premijerova izjava opasna i da u sebi sadrži klicu fašizma, koji je i počeo tako da je napadao pa zatvarao one koji su se drznuli u javnosti govoriti nešto negativno o vlasti.

Kako se čini, izbor predsjednika Vrhovnog suda mogao bi se poprilično zakomplicirati. Tko je u pravu u raspravi Milanović – Plenković?

Ustav kaže da predsjednik Republike predlaže, a Hrvatski sabor bira predsjednika Vrhovnog suda. Zoran Milanović, kao predsjednik Republike, želi Hrvatskom saboru predložiti kandidata za predsjednika Vrhovnog suda u skladu s onim što piše u Ustavu. Nije tako teško procijeniti tko je u pravu, a tko ne.

Žele li vladajući predsjedniku uzeti jednu od konkretnih ustavnih ovlasti – da predlaže kandidata za šefa Vrhovnog suda?

Malo je to kompliciranije. HDZ želi osigurati da se sadašnje loše stanje u pravosuđu održi jer mu to odgovara. Mislite li da razni Puljašići, Kuščevići, Barišići, Žalci i ini protiv kojih se vode postupci žele da pravosuđe bude nezavisno, brzo, nepristrano i pošteno?

Kako predviđate da će se cijeli slučaj rasplesti?

Tako što će predsjednik Republike predložiti dobrog kandidata, koji je spreman razbiti ovaj status quo u pravosuđu, a Hrvatski sabor će ga izabrati.

Je li „uškopljeno“i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa i treba li u novom zakonu koji se radi ostaviti institut načela djelovanja?

Apsolutno! I ne samo to, ojačati mehanizme za pribavu podataka, provođenje odluka... U osnovi, sve ono što je potrebno da Povjerenstvo može ispuniti ulogu zbog koje je osnovano.