Bandić: Očito je Jankovicsu koža postala pretijesna

Zagrebački gradonačelnik i predsjednik Stranke rada i solidarnosti Milan Bandić izjavio je u srijedu da je Robertu Jankovicsu, koji je napustio saborski Klub Bandićeve stranke, očito postala koža pretijesna s obzirom da je klub, pa stoga i odgovornost, velika, ustvrdivši da problema u klubu nema.

"Gledali ste film "Tesna koža"? Očito mu je koža postala pretijesna. Klub je velik, velika odgovornost", kazao je Bandić novinarima nakon konferencije za novinare u Umjetničkom paviljonu gdje je najavljena izložba američkog kipara Alexandera Caldera.

Tvrdi i da ga izlazak Jankovicsa iz Kluba Stranke rada i solidarnosti ne zabrinjava kao niti to da bi se Klub mogao rasuti.

Rekao je i da je s Jankovicsem prekjučer razgovarao. "On je odabrao ići sam dalje, a ja mu želim sve dobro, kao i svima. Zašto je odabrao ići sam dalje, to njega pitajte. Ja nemam problema s gospodinom Jankovicsem niti s ikim", rekao je Bandić.

Jankovicsu je zaželio puno uspjeha u daljnjoj političkoj karijeri te mu zahvalio "na svemu što je napravio u ove tri godine". "I budite sigurni da se odnosi mađarske nacionalne zajednice i zagrebačkog gradonačelnika neće biti poremećeni", poručio je Bandić.

Izvijestio je i da će predsjednik saborskog kluba biti Kažimir Varda, koji je i potpredsjednik Stranke rada i solidarnosti.

S obzirom da je Jankovics rekao da odlazi zbog suštinskih razlika, novinari su Bandića upitali koje su to razlike, na što ih je on uputio na samog Jankovicsa, rekavši da koliko on zna - problema nema.

Nije želio spekulirati o tome stoji li iza svega toga HDZ koji, kako tvrdi oporba, želi oslabiti Bandićev utjecaj u Saboru. "Ljudi ulaze, dolaze iz klubova. Kada su dolazili govorili su da će prijavljivati DORH-u, sad kada odlaze opet nije dobro. Ne mogu svi biti vječno kod Bandića. Dođu, odu, to vam je kao u autobusu. Jedan prođe, drugi dođe, samo morate biti strpljivi", komentirao je.

Dosadašnji predsjednik Kluba zastupnika rada i solidarnosti Robert Jankovics rekao je u srijedu novinarima da je napustio Bandićev klub, ali će i dalje podržavati parlamentarnu većinu.

Zastupnik mađarske manjine najavio je da će od sada djelovati isključivo kroz Klub zastupnika nacionalnih manjina.

Klub Milana Bandića, koji svoje zastupnike naziva "žetončićima" sada broji 11 članova, a u njemu su osim dijela zastupnika nacionalnih manjina i Ivica Mišić, koji je u Sabor ušao na listi Živog zida, bivša HNS-ovka Marija Puh, bivši HSU-ovac Kažimir Varda te bivši SDP-ovci Milanka Opačić, Ana Komparić Devčić, Zdravko Ronko i Siniša Varga.

Jankovics je ranije izjavljivao da je jedini uvjet za pristupanje Klubu rada i solidarnosti da se podržava Andreja Plenkovića i njegovu Vladu.