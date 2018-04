Bakica bizarnom porukom slučajno stvorila paniku na aerodromu

Venkate Lakshimi (65) slučajno je stvorila kaos na aerodromu u Brisbaneu jer je označila svoju prtljagu naljepnicom "Bomba za Brisbane". Nakon što su vidjeli "oznaku" na traci za prtljagu, policajci su joj zaplijenili i pretresli torbu, a cijelo okolno područje stavljeno je pod istragu.

Međutim, nije prijetila katastrofa, iako se u određenim trenucima činilo da je tako. Bila je riječ o "malenoj pogrešci" Venkate Lakshimi koja je napisala riječ "Bomb" jer nije imala dovoljno mjesta da napiše Bombay.

– Odvukli su je u sobu i ispitali. Majka mi je rekla da je mislila kako se tamo stvarno nešto nalazi jer su ljudi paničarili. Rekli su joj da otvori torbu i pitali zašto na njoj piše bomba, a ona im je rekla da je to Bombay – kaže Devi Jothiraj, kći 65-godišnjakinje.

So, this caused a bit of an issue at #Brisbane airport. Police cordoned off part of the terminal after this bag popped out on the luggage belt. The passenger was coming from Mumbai, formerly Bombay.



Airport code: BOM. #CommonwealthGames2018 pic.twitter.com/p7qgTFLMsX