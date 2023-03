Bačić: Dnevno oko 4 mil. eura zahtjeva za plaćanjem da se iskoristi europski novac

Potpredsjednik Vlade Branko Bačić rekao je u nedjelju kako će nastojati da se do lipnja utroši svih 1,03 milijardi eura iz europskog fonda za zagrebački i petrinjski potres, a izračunao je kako svaki dan za to treba dobiti oko 4 milijuna eura zahtjeva za plaćanjem. S današnjim danom smo na 513 milijuna eura, ostalo je još 490 milijuna eura. Izračunao sam da svaki dan trebamo oko 4 milijuna eura zahtjeva za plaćanjem dobiti kako bismo taj iznos sustigli, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u središnjem Dnevniku HTV-a.

Morat ćemo još ubrzati

Istaknuo je da proces treba još ubrzati te da će se učiniti sve da se ni jedan cent ne vrati. Ako se gleda posljednjih 45 dana otkada sam ministar, bili smo blizu tog iznosa, ali morat ćemo još ubrzati. U realizaciji je 350 projekata koji se u ovom trenutku financiraju iz Fonda solidarnost, od toga je 239 javnih zgrada, 111 objekata prometne ili komunalne infrastrukture. Učinit ćemo sve da niti jedan cent ne vratimo, poručio je. Bačić je naglasio kako je cilj do zime 6258 građana koji su u 2419 kontejnera preseliti ili u njihove obnovljene tj. novosagrađene kuće ili u neki drugi primjereniji smještaja.

Kupujemo zgrade na Banovini, uređujemo državne stanove, gradit ćemo višestambene kuće, rekao je. U montažne kuće bit će smješteni svi kojima se stanovi ili zgrade ne obnove i oni koji nemaju pravo na obnovu, a u kontejnerima su. Podsjetio je da je objavljena javna nabava za 500 takvih kućica, a trenutačno se provodi savjetovanju sa svim zainteresiranim proizvođačima, graditeljima takvih montažnih kuća. Očekuje da će već početkom lipnja one polako stizati prije svega na Banovinu, a jedan dio na područje zagrebačkog potresa.

Do kraja mjeseca još 30 novih kuća

Istaknuo je da je izniman interes građana za samoobnovu, te da su informirani o svim pogodnostima. Svakom tko se odluči za samoobnovu u startu će na njegov račun biti isplaćen cjelokupan iznos za projekt, izvođača i nadzor te uz to i njegovu koordinaciju, oko 25 tisuća kuna, tj. 3300 eura, rekao je Bačić te istaknuo da se radi o javnom novcu koji se mora namjenski trošiti. Tek kada nadzorni inženjer potpiše svaki račun, slijedi isplata. Sugrađani će sami izabrati projektanta, izvođača, nadzornog inženjera. Pozivam ih, ali i obrtnike koji u tome vide svoju šansu, da nam se jave kako bismo ubrzali cjelokupnu obnovu, rekao je Bačić.

U ovom trenutku uz postojećih šest kuća, završeno je dodatnih 11 kuća. Do kraja mjeseca će biti još 30 novih kuća, poručio je Bačić te najavio da u ponedjeljak kreće izgradnja tri višestambene zgrade s ukupno 57 stanova. Do kraja mjeseca ćemo raspisati 375 nabava ili za zamjenske kuće ili za konstrukcijsku obnovu. Do kraja godine ćemo značajno povećati taj broj kuća, rekao je Bačić poručivši kako je cilj da svaka nova kuća prvenstveno bude namijenjena onima koji su smješteni u kontejnerima.

