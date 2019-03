Autokamp Kovačine odlučio vratiti mačke, a volonteri se pitaju – gdje je nestalo osam maca

Iako su se creski i lošinjski volonteri iz Društva za zaštitu životinja Mali Lošinj nadali da će uprava tvrtke Cresanka d.d. odustati od preseljenja mačaka iz autokampa Kovačine, što su iz tvrtke najavili još u studenom prošle godine i za to pripremili teren u gospodarskoj zoni Volnik, mace su ipak preseljene.

– Na hranilištu u blizini Doma zdravlja volonterka je primijetila je mace koje do tada nisu tu dolazile. Prepoznali smo mačke koje su živjele u autokampu. Otišla sam do kampkućice na Volniku, tamo ih nije bilo. Pored kućice stajale su prazne zdjelice, a osjetio se miris mokraće. Ako su mačke i bile na Volniku, očito su potjerane jer su došle na tuđi teritorij. Tako to mačke inače rade, ne vole uljeze na svom teritoriju, na što smo isto upozoravali vodstvo kampa. Očito, krenule su u potrazi za hranom pa su prelazile i prometnice. Dvije mačke su proteklih dana smrtno stradale na cesti u industrijskoj zoni, bojimo se da su obje iz kampa – priča nam jedna od volonterki. Dodaje kako su upravu još u studenom, kad je najavila preseljenje mačaka, upozoravali pismenim i usmenim putem na protuzakonitost premještanja mačaka sa staništa. Naglasili su i nužnost njihove sterilizacije te ponudili pomoć i suradnju, ali uprava je sve odbila.

– Krajem listopada saznali smo da se jedna mačka omacila u kampu, njene mačiće smo preuzeli, liječili i udomili. Vjerujemo da se više mačaka okotilo na području kampa jer u njemu nije ranije bilo sterilizacija. Kažu da gosti ostavljaju mačke, no to teško da može povećati ukupan broj mačaka. Naime, svakog ljeta turisti nas kontaktiraju kad pronađu mlade creske mačke u kampu, mnogi od njih udome ih zauvijek – ističe volonterka i dodaje kako su predložili da se hranilište za mačke iz kampa preseli. Time bi mace malo udaljili od recepcije, a ostale bi na okupu pa bi ih se moglo kontrolirati i hvatati za sterilizaciju. Slično se radi u kampovima i hotelima na Lošinju, gdje uprave surađuju s udrugom na obostrano zadovoljstvo i na dobrobit mačaka, ali i u turističkim naseljima na Cresu.

– Tijekom veljače dojavljeno nam je da je u autokampu smanjen broj mačaka i da se redovito viđa samo njih osam. Na naše upite iz kampa su nam odgovarali da su sve mačke tu, da se druge šeću okolo i slično. Ubrzo smo zatekli mace u industrijskoj zoni, pretrčavale su cestu u potrazi za hranom. Prepoznali smo ih, fotografirali. jednu smo uhvatili i na sigurnom je, a tražimo i ostale. Uprava kampa navodi da su preselili samo četiri mačke, a druge su ''odlutale''. To nije logično jer se radi o mačkama koje čitav život žive u kampu, pogotovo jer zimi slobodnoživuće mačke nemaju mnogo izvora hrane te se redovito zadržavaju uz hranilište – kažu volonteri. Preseljenje mačaka iz mirnog kampa u prometno, opasno područje, nije samo kršenje Zakona već i direktno ugrožavanje života mačaka od strane kampa, dodaju.

– Radi se većinom o mladim, pitomim mačkama koje su odrastale uz ljude, a sad su prisiljene na borbu za preživljavanje na nepoznatom terenu. Postupak uprave kampa daje izuzetno loš primjer okolini. Dok se svi borimo protiv napuštanja životinja, kamp upravo to čini, premješta mačke sa sigurnog staništa na neadekvatno mjesto te ih dovodi u opasnost – objašnjavaju volonteri koji su upravu kampa još u studenom prijavili nadležnim službama, veterinarskoj inspekciji i gradskom komunalnom redarstvu.

Zbog čega su, unatoč upozorenju da preseljenjem slobodnoživućih mačaka iz prvobitnog staništa krše Zakon, to ipak napravili, je li točno da su preselili i nekastrirane mačke te što će napraviti s obzirom na to da su ovim preseljenjem mačke životno ugrožene, upitali smo Stevu Filinića, direktora tvrtke Cresanka d.d. koja upravlja kampom.

– Zbog brojnih emotivnih i negativnih reakcija i dezinformacija kojima smo izloženi raspitao sam se o dosadašnjem postupanju i rezultatima rada sa mačkama u kampu. Na zahtjev Cresanke d.d. u studenom i prosincu kastrirano je 8 mačaka, od kojih je 5 još u kampu, a 3 su zbrinute u kućici na području skladišno-servisne zone Volnik. Tamo je greškom odnesen i jedan nekastrirani mačak, navodno je bio uhvaćen a veterinar taj dan nije došao. Upozorio sam svoje ljude da je to pogrešno i da tog mačka treba uhvatiti i dogovoriti kastraciju – kaže direktor i dodaje kako je stav uprave da kamp Kovačine neće i ne smije izvan sezone biti azil za napuštene ili donesene mačke s cijelog područja mjesta Cres. Pitanje prvobitnog staništa, objašnjava, rastezljiv je pojam i svatko ga tumači kako mu odgovara.

– Je li stanište kućna adresa, ulica ili mjesto. Mislim da je stanište u našem slučaju mjesto Cres. Trenutno je u kampu oko 9 mačaka, od kojih je 5 kastrirano. Veterinar je preporučio da mu ne nosimo mačke na operaciju u siječnju i veljači, već kada bude toplije i stabilnije, od polovice ožujka. To ćemo i učiniti, kako bi sve mačke bile kastrirane – objašnjava S. Filinić i dodaje kako se mačkama u kampu i zoni Volnik svakodnevno nosi i hrana i voda, a po potrebi i čisti i kontaktira veterinar. Došao je do saznanja, kaže, da je 8 mačaka tijekom zimskih mjeseci nestalo iz kampa.

– Mi ih nismo nigdje odnijeli već su same otišle na druga područja, vjerojatno na neku topliju i tišu lokaciju (od zatvaranja kampa se u kampu izvode brojni građevinski radovi, uz buku i promet građevinskih strojeva), bliže ljudima, u i oko mjesta Cres. Zbog svega navedenog, s obzirom na smanjeni broj preostalih mačaka u kampu, dat ću nalog da iste zadržimo u kampu, dok se ne pronađe pogodna lokacija za azil u Cresu. Nećemo više nositi kastrirane mačke na Volnik i vratit ćemo u kamp one koje su na Volniku. Svjestan sam da lokacija naše kamp kućice u skladišno servisnoj zoni Volnik nije dovoljno dobra, udaljena je od ljudi i naselja Cres. Prelazak preko prometnice po kojoj se vozi brzo predstavlja problem i opasnost za mačke – kaže direktor u odgovoru, što je objavio i na FB stranici kampa. Dodaje i kako bi rado podržali i pomogli u uređenju i radu azila na novoj pogodnijoj lokaciji.

A volonteri pak misle da ideja o osnivanja azila nije realna zbog niza zakonskih propisa.

– Osim toga, kontinuirano ostavljanje ''viška'' mačaka u azilu, umjesto sterilizacije i ispravne skrbi, otežalo bi rad volonterima koji rade na edukaciji i unaprjeđenju odnosa prema mačkama općenito. Nitko ne traži od kampa da postane azil, kao što ni mi volonteri nismo azili iako u svojim domovima zbrinjavamo i veći broj mačaka od onih na kampu. Tražimo poštivanje zakona, odnosno suradnju s volonterima kako bi se omogućile sterilizacije i siguran život slobodnoživućim mačkama na području kampa – ističu iz Društva za zaštitu životinja Mali Lošinj.

Jesu li i kako reagirali u zaštitu života slobodnoživućih mačaka, odnosno jesu li o svemu obavijestili i veterinarsku inspekciju, upitali smo i Grad Cres, no njihov odgovor nismo dobili. A volonteri pozdravljaju nakanu uprave autokampa da vrate mačke, u čemu već i sami pomažu. Tako su danas vratili prvu macu, njezinom veselju nije bilo kraja. No, pitaju se kako će ih sve pronaći i uhvatiti prije nego stradaju, kad ih u Volniku nema? A još više ih zanima - što je s osam mačaka koje su, prema riječima direktora, same nestale iz kampa? Ako ih pronađu, hoće li ih moći vratiti u autokamp, ili će one ipak biti prekobrojne?

