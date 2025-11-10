Auto Hrvatska svečano otvorila BYD centar u Splitu

Suradnja između BYD i Auto Hrvatske započela je u travnju ove godine a u rujnu ove godine otvoren je BYD prodajno-servisni centar u Zagrebu na adresi Heinzelova 70. Širenje na području Splitsko-dalmatinske županije i otvorenje novog BYD centra u Splitu označava punu prisutnost ovog inovativnog brenda na novoj lokaciji i predanost da kupcima pruži vrhunsko iskustvo. Otvorenjem BYD centra u Splitu napravljen je novi iskorak u kojem je Auto Hrvatska doprinijela razvoju električne mobilnosti u Hrvatskoj, naglašavajući inovacije, kvalitetu i održivost kao temelj budućeg poslovanja.

Foto: Ante Gusić

Na otvorenju su, uz predstavnike BYD-a, prisustvovali brojni ugledni uzvanici te predstavnici medija. Glavni izvršni direktor Auto Hrvatske, gospodin Alen Vuksan-Ćusa predstavio je Poslovnu grupu Auto Hrvatska te naglasio temeljne vrijednosti Auto Hrvatske - tradiciju, pouzdanost, kvalitetu i dugoročnu vrijednost te se osvrnuo na početak suradnje s BYD i naglasio sinergiju u partnerstvu s BYDjem.

Foto: Ante Gusić

Gospođa Marija Zagorec, voditeljica marke BYD predstavila je bogatu ponudu BYD centra u Splitu te naglasila da BYD nije samo sinonim za izvrsnost u električnoj mobilnosti nego predstavila i odlične plug in hibridni modele sa dosezima preko 1080 km sa punim spremnikom goriva i baterijom. Naglasila je da će SUV segment Seal U DM-i , limuzina Seal 5 i Seal 6 koji uskoro dolazi na tržište sigurno zauzeti značajno mjesto na hrvatskom tržištu.

BYD Deputy country manager za Hrvatsku i Sloveniju, gospodin David Kušanić zahvalio je timu Auto Hrvatske te istaknuo brzinu razvoja suradnje te izrazio uvjerenje u uspješno partnerstvo koje će korisnicima pružiti kvalitetu i iskustvo koje zaslužuju.

Tradicionalni udarac u gong simbolično je obilježio početak rada BYD centra.