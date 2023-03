Atentat na kardinala Kuharića: 'Pope, najradije bih te uhvatio za noge i lupio o zid'

Uz 21. obljetnicu smrti kardinala Kuharića, koja će se ove godine obilježiti na dan njegova preminuća 11. ožujka, prisjećamo se detalja iz burne biografije omiljenog kardinala, koji je ostavio duboki trag u srcima hrvatskih vjernika. „Moj polazak u svećenike nije bio nekakva 'drama', nego je sve išlo na najmirniji način. Ja sam iz 'sjemeništa obitelji' ušao u sjemenište Zagrebačke nadbiskupije. Vjerski život koji sam živio u obitelji jednostavno nastavio se u sjemeništu. Naravno, sjemenište je ustanova, u kojoj postoji nada da će oni koji uđu ići prema svećeništvu, no to nije obveza. Zanimljivo je da je bilo velikog osipanja oni koji su počeli do onih koji su dovršili. Na primjer, u mom razredu 1931. bilo nas je 115, a svećenicima su postala samo petorica“, rekao je u razgovoru povodom 50. obljetnice svoga svećeništva, u lipnju 1995., zagrebački nadbiskup kardinal Franjo Kuharić, koji je bio jedan od te petorice ondašnjih sjemeništaraca, a koji u tim školskim danima nije mogao ni slutiti kako će izgledati njegov svećenički poziv u burnim vremenima komunizma i progona Crkve te prelaska u demokraciju.