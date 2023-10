Astrofizika i svemir kroz iskustva najpoznatijeg popularizatora znanosti u svijetu

U svemiru ima više zvijezda nego zrnaca pijeska na našem planetu, a od trenutka kad je Zemlja nastala više se zvijezda ugasilo nego što je u tom razdoblju bilo sekundi. U početku, prije gotovo četrnaest milijardi godina, sav prostor i energija u poznatome svemiru bili su sažeti u volumenu manjem od bilijuntinke točke kojom završava ova rečenica. Osim kristala i razlomljenih stijena, malošto u svemiru prirodno ima oštre kutove.

Ove gornje činjenice nisu ništa spektakularno novo, znaju ih već i djeca u osnovnoj ili srednjoj školi, ali su jedne od mnogih koje u svojoj knjizi "Astrofizika za ljude u žurbi" spominje američki fizičar Neil deGrasse Tyson koji je već gotovo dva desetljeća poznat i kao jedan od najvećih, ako ne i najveći popularizator znanosti u svijetu. Rijetkost je da je neka knjiga Neila deGrasse Tysona prevedena i na hrvatski jezik, ali "Astrofizika za ljude u žurbi" koja je originalno izašla 2017. godine nedavno je doživjela novo reizdanje na hrvatskom. Malo je danas onih koji imaju dovoljno vremena za razmišljanje o svemiru. Zato Tyson sažeto i jasno te s mnogo humora svemir približava Zemlji u lako savladivim poglavljima koja se mogu čitati na bilo kojem mjestu i u bilo koje vrijeme dana prenatrpanog obvezama. Dok čekate na jutarnju kavu, autobus, vlak ili avion, ova knjiga ponudit će vam sve potrebno da se sprijateljite s osnovnim astrofizičkim pojmovima: od Velikog praska do crnih rupa, od kvarkova do kvantne mehanike te od potrage za ekstrasolarnim planetima do potrage za životom u svemiru.

– Poznavanje fizikalnih zakona u nekim vam slučajevima daje samopouzdanje da se sučelite s osornim osobama. Prije nekoliko godina u slastičarnici u Pasadeni naručio sam šalicu kakaa sa šlagom. Kad mi je bio poslužen, od šlaga nije bilo ni traga. Kad sam konobaru rekao da nema šlaga, rekao mi je da ga ne vidim jer je potonuo na dno. Međutim, šlag ima malu gustoću i pliva na svim tekućinama koje ljudi konzumiraju. I tako sam mu ponudio dva objašnjenja: ili je netko zaboravio dodati šlag ili u toj slastičarnici ne vrijede univerzalni fizikalni zakoni. Ne vjerujući mi na riječ, konobar je prkosno donio žlicu šlaga da dokaže svoju tvrdnju. Nakon što ga je malo uronio, šlag je isplivao na površinu – kroz slikoviti primjer Tyson u knjizi objašnjava univerzalnost fizikalnih zakona. U knjizi su opisani pojmovi razumljivi tim više što Tyson izbjegava korištenje složene terminologije da bi svatko, bez obzira na predznanje, mogao shvatiti tajne svemira. Metaforama i anegdotama o kojima piše pomažu u razumijevanju kompliciranijih pojmova. Kao što i sam naslov govori, ovo je zaista kratka knjiga za ljude u žurbi u kojoj Tyson pokazuje svoj poseban talent da komplicirane ideje učini jednostavnima i razumljivim svima. Preporučujem čitanje "Astrofizike za ljude u žurbi" ako vas zanima astrofizika i želite znati što se događa tamo gore.

A ako vam se svidjela ta knjiga, kao obavezan dodatak toj svjetskoj uspješnici koja je, kada je izašla, nekoliko mjeseci bila najprodavanija knjiga na svijetu, dodajte i Tysonovo do sada najotvorenije i najintimnije pisano djelo "Pisma jednog astrofizičara" koje je također prevedeno na hrvatski. U toj knjizi Tyson nas poziva da zavirimo u privatnu sferu njegova života otkrivajući nam svoju prepisku s ljudima koji su mu se u potrazi za odgovorima osobno obratili. Oslanjajući se na kozmičku perspektivu, Tyson se u zbirci od stotinjak pisama osvrće na poduži niz pitanja o znanosti, vjeri, filozofiji, životu i, naravno, Plutonu. Njegovi jezgroviti, promišljeni, gorljivi i često smiješni odgovori odraz su njegove popularnosti i položaja vodećeg promicatelja astrofizike i znanosti općenito. Inače, Neil deGrasse Tyson rođen je u New Yorku u istom tjednu kad je osnovana NASA. Zanimanje za svemir pokazao je već u svojoj devetoj godini života nakon posjeta Haydenovu planetariju Američkog prirodoslovnog muzeja. Diplomu iz fizike stekao je na Harvardu, a titulu doktora znanosti iz područja astrofizike na Sveučilištu Columbia. U razdoblju od 1991. do 1994. sudjelovao je u postdoktorskim istraživanjima na Sveučilištu Princeton, a 1994. pridružio se radnom timu Haydenova planetarija, gdje 1996. postaje ravnatelj.

