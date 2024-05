Ante Pranić novi je član uprave Kraša

završena evaluacija

Fortenova grupa i njezine 22 kompanije dobile certifikat Best Places to Work

Uz činjenicu da se kroz prepoznavanje Grupe kao Best Place to Work potvrđuje važnost doprinosa svakog zaposlenika te se razvija i jača employer branding, certifikat Best Place to Work, Fortenova grupu i njezine kompanije izdvaja na tržištu rada, omogućuje kvalitetnije privlačenje novih zaposlenika, posebice mladih, koji prepoznaju važnost nezavisnih potvrda i snažnog fokusa tvrtki u izgradnji poželjnog mjesta za rad, kažu iz Fortenove.