'Analiza je pokazala da Hrvatska nije skuplja od Grčke, Italije i Španjolske'

Kako se sezona zahuktava, tako s Jadrana stižu zabrinjavajuće vijesti o otkazanim rezervacijama i mogućoj srpanjskoj rupi. Sve to nakon prva tri lipanjska tjedna s četiri posto manje gostiju nego lani i sedam posto manje nego 2019. Ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac otkriva kako je okončana prva polovica godine i što slijedi te govori o drugim aktualnostima.

- U lipnju smo zabilježili gotovo tri milijuna dolazaka i 15 milijuna noćenja što je na razini 2019., a kada govorimo o svih šest mjeseci rezultat je u noćenjima 10% bolji nego lani i 4% bolji nego 2019. I dalje su nam najbrojniji gosti Nijemci, kako svih šest mjeseci tako i u lipnju kada su ostvarili 4% više noćenja nego prije četiri godine. Na drugom mjestu su i dalje, tradicionalno, naši domaći gosti, a bolji turistički promet nego 2019. bilježimo i s emitivnih tržišta, prije svega Slovenije i Austrije, dok je poseban porast vidljiv s poljskog tržišta, s kojeg u lipnju, a jednako i cijele godine, ostvarujemo 13% bolje rezultate nego 2019. Pozitivni su i podaci Hrvatskih autocesta o prometu na naplatnim kućicama, koji je veći 12,6% u odnosu na prošlu i čak 22% u odnosu na 2019. I Jadrolinija je ostvarila veći promet, 5% veći u broju putnika u odnosu i na 2019. i na 2022. te 20% više vozila nego 2019., a 4% više nego lani. S obzirom na sve to, zadovoljni smo rezultatima jer pokazuju da smo otpočetka godine imali odličan promet, a upravo nam je to cilj, turizam cijele godine i u cijeloj Hrvatskoj. Zato nas posebno veseli interes i za obalnim mjestima izvan ljetnih mjeseci, kao i izvrsni rezultati u kontinentalnim županijama, gdje je od početka godine ostvaren rast od 6% u odnosu na isto razdoblje 2019. Sve to su odlični pokazatelji da smo na dobrom putu ostvarenja strateškog cilja, cjelogodišnjeg turizma - kaže ministrica.

Koliko je trenutačno gostiju u zemlji?

Oko 680.000, dok ih je prošle godine u ovo vrijeme bilo 640.000. Čini se da Europljani ipak nisu euforični oko putovanja kao netom nakon korone...

Prema istraživanjima Europske putničke komisije, oko 70% Europljana planira putovati između travnja i rujna, a prema istom istraživanju, Hrvatska je na listi najpoželjnijih destinacija na šestome mjestu. U Austriji, Poljskoj i Francuskoj, recimo, Hrvatska je među prva tri odredišta, pa uzevši u obzir dosadašnje ovogodišnje rezultate, vidimo da i dalje postoji velik interes za putovanja. U nekim razdobljima u lipnju postignuti su malo slabiji rezultati, ali treba voditi računa o rasporedu blagdana i praznika, kako kod nas tako i na našim emitivnim tržištima, jer to je svake godine drukčije. Moramo uzeti u obzir da su u nekim zemljama građani suočeni s višim cijenama i smanjenjem kućnog budžeta, i to će sigurno utjecati na putovanja, ali prema podacima o popunjenosti, u odnosu na prošlu godinu ne postoji pad ni u jednoj vrsti smještaja, a primjerice kampovi ostvaruju i 20% bolje rezultate u odnosu na prošlu godinu, ali i 2019. Prema informacijama koje sam dobila na posljednjoj sjednici Turističkog vijeća HTZ-a, svi su zadovoljni popunjenošću ne samo za srpanj i kolovoz nego i za posezonu.

Svuda na Mediteranu cijene su rasle, ali prema njemačkom Destatisu, ljetovanje u Hrvatskoj skuplje je nego u Grčkoj, Španjolskoj, Portugalu, Turskoj... Mogu li nam se poskupljenja vratiti kao bumerang?

Cijene su rasle svuda jer je inflacija pogodila cijeli svijet, pa i Hrvatsku. Što se tiče cijena naših konkurenata, Hrvatska turistička zajednica napravila je internu analizu na platformama koje nude smještaj. I prema tim podacima Hrvatska nije skuplja od Grčke, Italije i Španjolske. Naravno, postoji niz parametara, ovisno o razini smještaja, destinaciji i segmentu ponude, ali prema toj analizi Hrvatska je u cjenovnom rangu. Vlada je sa svoje strane, i u doba pandemije, kada je fokus bio na očuvanju radnih mjesta i zaštiti turista i zaposlenika u sektoru, ali i za vrijeme ove recentne krize s energentima, učinila sve da se olakša rad poduzetnika, kao i da se očuva standard građana. Pozitivna je vijest i da je u Hrvatskoj inflacija najniža od ožujka 2022. i da je jasan trend mjesečnog pada inflacije. A opet ponavljam, najvažnije je da cijena prati kvalitetu, jer povišenje cijena bez povećanja kvalitete nije opravdano i takve poteze će samo tržište negativno regulirati.

Među našim ministrima imate najnižu plaću, je li i vama, kao većini Hrvata, skupo na našem moru?

Bez obzira na to što je cijena pojedinih usluga u posljednje vrijeme narasla, mislim da Hrvatska još ima dovoljno velik raspon ponude u raznim cjenovnim razredima te svatko može pronaći nešto za sebe. Prema podacima eVisitora, domaći gosti su i dalje među najbrojnijima, dosad su ostvarili 3,5 milijuna noćenja što je 5% više u odnosu na 2022., a podsjetit ću i na mogućnost korištenja Hrvatske turističke kartice, koja posebice domaćim turistima nudi niz pogodnosti diljem Hrvatske i cilj nam je u razdoblju pred nama dodatno istaknuti sve njezine prednosti. Dosad su izdane 4702 kartice, a ukupna vrijednost uplata je 4,5 milijuna eura.

Neki koji su već bili na odmoru kažu kako im se čini da u nekim kafićima i restoranima manjka zaposlenika, jesu li se domaćini uspjeli ekipirati?

Do kraja lipnja izdano je 50 posto više radnih dozvola nego u istom razdoblju lani, a znamo li da je riječ o više od 30.000 dozvola, kolike su prema procjenama poslodavaca i potrebe za stranom radnom snagom tijekom ljeta, onda znači da su se procesi jako ubrzali te da je i učinjeno ono što je najavljeno.

Prošlo je pola godine, ali tek predstoji realizacija oko 70 posto godišnjeg turističkog prometa. Kakva će do kraja biti 2023.?

Vjerujem da će se nastaviti pozitivan trend, i to ne samo tijekom najintenzivnijih ljetnih mjeseci već do kraja godine. Još jednom ću ponoviti, želimo turizam 365 dana u godini i u cijeloj Hrvatskoj, jer je to osnovni preduvjet kako bi naš turizam bio održiv te konkurentan i uspješan i u godinama pred nama. Što se tiče financijskih pokazatelja, već je prošla godina bila rekordna, a podaci HNB-a o prihodima od stranih turista u prvom tromjesečju daju nam optimizam i za dalje. Iznosili su 672 milijuna eura što je 38% odnosno 186 milijuna eura više u odnosu na prvo tromjesečje 2022.

