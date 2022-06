Analitičari upozoravaju: Pogreške iz Afganistana mogle bi se ponoviti u Ukrajini

Skriven kamuflažnom mrežom i grmljem, mlađi narednik Dmitro Pisanka i njegova posada za obranu koriste stari protutenkovski top. Gledajući kroz nišan pričvršćen na cijev, Dmitro bi uz pomoć prikazanih brojeva i linija trebao dobiti izračune za gađanje ruskih snaga. No, u kaosu rata pogreške su česte.

Zemlje NATO-a dopremile su Ukrajini sofisticirano naoružanje i opremu, među njima je i napredni laserski daljinomjer za pomoć pri ciljanju. No, postoji jedan problem – nitko ga ne zna upotrijebiti, piše New York Times.

– To je kao da dobijete iPhone 13 i koristite se njime samo za pozive – rekao je ogorčeni Pisanka. Dodaje kako je daljinomjer JIM LR poput visokotehnološkog dalekozora vjerojatno dio tranše opreme koju isporučuju Sjedinjene Američke Države.

Savršen je to dodatak za protutenkovski top napravljen 1985. godine jer mete može vidjeti noću te otkriti udaljenost. Neki su vojnici naučili kako rukovati njime, no zbog rotacije više nisu na tom bojištu te je jedinica ostala bez vojnika koji znaju koristiti tu tehnologiju.

Pisanka kaže kako je uz pomoć Google prevoditelja pokušao čitati priručnik napisan na engleskom.

Foto: Airman 1st Class Jonathan Valdes Handout file photo dated October 19, 2018 of U.S. Army Soldiers assigned to Alpha Battery, 3rd Battalion, 27th Field Artillery Regiment (HIMARS), 18th Field Artillery Regiment, Fort Bragg, N.C., fire a M142 High Mobility Artillery Rocket System at Fort Greely, Alaska, USA.

Ukrajinski čelnici često pozivaju Zapad da pošalje vrhunsko oružje i opremu, no uz potrebu za tim ukrajinske trupe moraju znati i kako to koristiti. Bez odgovarajuće obuke slučaj daljinomjera i narednika Pisanke bit će sve prisutniji u ukrajinskoj vojsci. Analitičari kažu kako bi to moglo ponoviti neuspjeli pristup SAD-a u opskrbi afganistanske vojske opremom koja se ne bi mogla održavati bez velike logističke potpore.

SAD i NATO održavali su obuku ukrajinske vojske godinama prije rata, no ne kad je riječ o svim naprednim oružjima koje sada šalju. Od 2015. godine do početka ove godine Amerikanci su obučili više od 27 tisuća vojnika u bazi kod Lavova. Više od 150 američkih instruktora povučeno je iz Ukrajine nakon ruske invazije, a Bidenova administracija dosad je odbijala poslati ih natrag da nastave obučavati vojnike. Sada se oslanjaju na programe obuke izvan Ukrajine.

Foto: Service members of the Ukrainian Armed Forces fire a Javelin anti-tank missile during drills at a training ground in Ukraine, February 18, 2022.

Narednik Andrij Mikita, član granične straže, prije rata je prošao kratku obuku o naprednom britanskom protutenkovskom oružju. Sada obilazi bojišnicu kako bi osposobio svoje kolege. Kaže kako su neki sami svladali gradivo koristeći online zapise i prakse. No, upozorava kako se rukovanje nekim oružjem ne može naučiti intuitivno.

– Dakle, potrebni su nam formalni tečajevi – rekao je.

