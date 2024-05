Američka delegacija u Zaboku: 'Ovo će značiti puno za Hrvatsku, ovdje će se spašavati životi'

Državni tajnik za zdravstvo i socijalnu skrb SAD-a Xavier Becerra, u petak je u pratnji američke veleposlanice Nathalie Rayes posjetio Croatia UPMC Hillman, sveobuhvatni onkološki centar pri Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih veterana, u koji se ulaže više od 15 milijuna dolara.

University of Pittsburgh Medical Center najveći je američki akademski medicinski centar, a radovi na izgradnji centra u Zaboku, njihovog već 77. onkološkog centra, u završnoj su fazi. Centar će u suradnji s hrvatskim zdravstvenim institucijama pacijentima omogućiti dijagnostičke i terapijske usluge jednake onima u vodećim medicinskim centrima u SAD-u.

Dolazak Becerre, jednog od najbližih suradnika američkog predsjednika Joe Bidena, jedan je od najznačajnijih posjeta najviših američkih dužnosnika Hrvatskoj od njene samostalnosti i ima golemi utjecaj na razvoj bilateralnih odnosa između dviju država, naglašeno je. „Ovo će značiti puno za Hrvatsku, ovdje će se moći spašavati životi. Inicijator projekta, doktor Dragan Primorac imao je viziju kako spojiti Ameriku i Hrvatsku i ova investicija će uvelike pomoći u liječenju raka i Hrvatima i Amerikancima”, rekao je Becerra.

Istaknuo je i da je predsjednik Biden, kada je otvoreno govorio o svome liječenju od raka, u mislima imao ne samo građane Amerike, nego i ljude iz cijelog svijeta te da se sada u Hrvatskoj vidi da se to i ostvaruje. Kao državni tajnik SAD-a zadovoljan je što je dobio mogućnost posjetiti Hrvatsku i sresti se s premijerom Andrejom Plenkovićem te razgovarati o produbljivanju veza dviju država. „Kroz nekoliko dana predstavnici većina svjetskih vlada sastat će se u Ženevi, kako bi razgovarali o tome kako rješavamo pandemije i, ukoliko dođemo do sporazuma, to će nam pomoći da u budućnosti budemo spremni za bilo kakvu pandemiju”, kazao je Becerra.

Veleposlanica Reyes naglasila je da je ovo samo početak mnogih budućih suradnji. „Ambasada će osigurati da imamo veze između vlada, biznisa i veze između ljudi i ovo je samo jedan od primjera... Hrvatska je sada u Schengenu i eurozoni, dakle još će mnogo investicija stići iz SAD-a”, izjavila je Reyes.

POVEZANI ČLANCI:

U američkoj je delegaciji bio i Dragan Primorac, inicijator projekta i predsjednik Upravnog vijeća Specijalne bolnice Sv. Katarina. „Cijela ideja je da znanje najveće američke akademske institucije UPMC, koja uključuje ne samo standardne oblike liječenja karcinoma, nego najnaprednije, uključujući i razvoj genske terapije, bude dostupno hrvatskim građanima putem usluga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje”, objasnio je Primorac.

Američko izaslanstvo u kojem je bila i Beth Wild, predsjednica UPMC Hillman onkološkog centra u Pitssburghu, pozdravili su ravnatelj OB Zabok Tihomir Vančina i krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Župan je istaknuo kako je onkološki centar ogroman iskorak za hrvatsko zdravstvo i velika šansa za pacijente i medicinski kadar.

„Mogućnost da se naši onkološki pacijenti liječe najmodernijom medicinskom tehnologijom i otkrićima, mogućnost da naši doktori uče od najboljih svjetskih doktora, za nas je velika čast i privilegija, ali i odgovornost da onaj dio posla koji smo preuzeli na sebe odradimo na najbolji mogući način”, rekao je župan. Kako je naglašeno, u Centru će se zaposliti 30-ak zdravstvenih djelatnika, a godišnje će se moći liječiti oko tisuću pacijenata. Centar bi trebao biti u funkciji do kraja ove godine.

VIDEO Maturanti plešu i pjevaju na Trgu bana Josipa Jelačića