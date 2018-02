'Zaručnički prsten' Erdoğana i Vučića od Sarajeva do Beograda

Srbijansko izdanje ruskog news portala Sputnik objavilo je kako bi trebala izgledati kružna autocesta koja bi iz dva smjera spajala Beograd i Sarajevo.

Cesta je kao ideja iznesena na susretu Bakira Izetbegovića i Aleksandra Vučića pod pokroviteljstvom Recepa Tayyipa Erdoğana prošloga tjedna. Kako do sada nije bilo dogovora oko trase kojom bi autocesta trebala ići, prsten, koji Sputnik jetko naziva “zaručničkim” između dvaju 90-ih godina teško zaraćena naroda, smatra se kompromisnim rješenjem.

Kako je iznio Bakir Izetbegović, trasa kružne autoceste bila bi Sarajevo – Zenica – Tuzla – Brčko – Bijeljina – Beograd – Požega (ona u Srbiji) – Višegrad – Sarajevo. No, iznose analitičari na Sputniku, dug je put do autoceste. Kako je gradnja infrastrukture u nadležnosti dvaju entiteta, najprije se moraju obaviti razgovori s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, a onda i s Vladom Federacije BiH u kojoj sjede i predstavnici Hrvata.

Jasno je kako se sa strane entiteta kojim vlada Dodik čuje kako Srbi nemaju nikakvog interesa u ovakvoj trasi koja ne prolazi kroz nijedno srpsko selo, a morali bi platiti za njezinu izgradnju. Optimističniji napominju kako je ideja o gradnji ceste donesena na dovoljno visokom nivou da do nje zapravo i dođe, bez obzira na to što su u tom prvom koraku zaobiđeni entiteti. Ali i upozoravaju kako je i bivša država gradila autocestu koja se zvala Bratstvo i jedinstvo pa se raspala u krvi. Iako je riječ o solomonskom rješenju, drži se da bi izgradnja ceste bila korak prema pomirenju Bošnjaka i Srba no da i za tako nešto treba daleko više, napominju na Sputniku.