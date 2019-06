'Ako ne budemo napadnuti, Kina neće napasti. Rat s SAD-om bio bi katastrofa'

Kineski ministar obrane Wei Fenghe danas je rekao da bi rat sa Sjedinjenim Državama bio katastrofa za svijet upozoravajući istodobno Washington da se ne miješa u sigurnosne sporove koji se tiču Tajvana i Južnog kineskog mora. Kinu su razbjesnili nedavni potezi administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da poveća potporu Tajvanu, koji ima samoupravu i demokraciju, što je uključilo i plovidbu brodova američke mornarice kroz Tajvanski prolaz koji dijeli kopneni dio Kine i otok.

Govoreći na azijskom obrambenom summitu "Shangri-La dijalogu" u Singapuru Wei je kazao da će se Kina "boriti do kraja" ako se itko pokuša umiješati u njezine odnose s Tajvanom koji Peking smatra svetim teritorijem koji bi ako treba vratila i silom.

Wei, prvi kineski ministar obrane koji je od 2011. govorio na "Shangri-La dijalogu" rekao je da su kineske vojne operacije u Aziji isključivo obrambene no da neće oklijevati odgovoriti na svaki napad na kineske interese.

"Ako ne budemo napadnuti, Kina neće napasti", rekao je Wei upozoravajući da bi posljedice bilo kakvog sukoba Kine i SAD-a bile vrlo teške.

"Obje su strane svjesne da bi sukob ili rat između njih predstavljao katastrofu za obje zemlje i za svijet".

Sjedinjene Države poput većine zemalja nemaju formalne veze s Tajvanom no Washington je glavni izvor potpore i oružja za Taipei. U subotu američki ministar obrane Patrick Shanahan kazao je na istom summitu da Sjedinjene Države neće više biti suzdržane po pitanju kineskog ponašanja u Aziji.

Iako je Shanahan kritizirao Kinu njegov je ton često bio pomirljiv. Wei je u govoru bio ratoborniji.

"Nijedan pokušaj podjele Kine neće uspjeti. Svako miješanje u pitanje Tajvana osuđeno je na propast", rekao je Wei koji je na summitu govorio u generalskoj uniformi Narodnooslobodilačke vojske Kine.

"Kad bi se netko usudio odvojiti Tajvan od Kine kineska vojska ne bi imala drugi izbor nego se boriti bez obzira na cijenu. SAD je nedjeljiv a to je i Kina. Kina mora biti i bit će ponovno ujedinjena".

Kinesko-američki odnosi sve su napetiji zbog žestokog trgovinskog rata, američke potpore Tajvanu i nametanja kineske vojske u Južnom kineskom moru u kojemu SAD provodi patrole radi osiguravanja neometane plovidbe tim područjem. U svibnju tajvanski dužnosnik zadužen za nacionalnu sigurnost David Lee susreo se s Trumpovim savjetnikom za nacionalnu sigurnost Johnom Boltonom što je označilo prvi susret u više od četiri desetljeća između američkih i tajvanskih visokih dužnosnika iz područja nacionalne sigurnosti. Tajvan se priprema za predsjedničke izbore u siječnju i tajvanski predsjednik Tsai Ing-wen opetovano optužuje Peking da pokušava potkopati demokraciju na Tajvanu i obećao je da će braniti otok i njegove slobode.

Wei, jasno smjerajući na SAD, također je rekao: "Neke zemlje izvan regije dolaze u Južno kinesko more kako bi pokazivale mišiće u ime slobode plovidbe". I po pitanju trgovinskog rata dvije zemlje, koji je potresao financijska tržišta širom svijeta, Wei je kazao da će se Kina "boriti do kraja" ako se SAD odluči za rat. No, ako Washington želi razgovarati "naša će vrata biti otvorena".