Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ustvrdio je u četvrtak da se Vlada RH ne suočava sa inflacijom, za koju kažu da je najviša u posljednjih nekoliko desetljeća, nego da umjesto konkretnih rješenja daje samo obećanja i najave.

Grbin je uoči prve sjednice SDP-ova Predsjedništva u 2022. najavio da će raspravljati o mjerama koje će predstaviti javnosti. Dodao je kako smatraju da je potrebno smanjiti porezno opterećenje na cijenu energenata, razmotriti način obračuna PDV-a na cijenu energenata i da bi Vlada trebala početi razmišljati o direktnim transferima građanima.

"Hrvatska mora razgovarati o svojoj dugoročnoj energetskoj politici. Energetska politika je s jedne strane okretanje prema obnovljivim izvorima energije jer njihova cijena svakim danom pada, i oni postaju sve pristupačiniji korisnicima", izjavio je novinarima Grbin.

Dodaje kako se mora pojačati i borba s korupcijom da se ne ponove afere poput Vjetroelektrana.

"Dok druge zemlje koje provode transparentnu politiku zelene transformacije od toga dobivaju uštede, Hrvatska zbog HDZ-ovaca i njihovih prijatelja će i na tome uspjeti izgubiti novac", ustvrdio je Grbin.

Izvijestio je da će na sjednici Predsjedništva SDP-a raspravljati i o podršci opozivu ministra graditeljstva Darka Horvata koji je pokrenula saborska zastupnica Glasa Anka Mrak Taritaš. "Mislim da je odgovor potpuno jasan", rekao je.

Grbin je također komentirao informaciju koju su popodne pojavila na medijskim portalima da je Europska komisija navodno odbila produžiti rok Hrvatskoj za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti za saniranje posljedica potresa. Te je navode u međuvremenu opovrgnula ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek naglasivši da je ta medijska informacija netočna.

"Ako je istina da nećemo dobiti produljenje roka za Fond solidarnosti, onda je ovo jedan od najvećih poraza hrvatske politike zahvaljujući neradu i nesposobnosti Plenkovićeve Vlade. Pravila EU-a su jasna i zna se u kojim se rokovima ta sredstva mogu potrošiti", rekao je Grbin. Kaže da je tu odgovornost ministra Horvata, koja je direktna, ali i odgovornost premijera Plenkovića.

Grbin je komentirao i situaciju s Hrvatskom narodnom bankom (HNB) i provjerom zakonitosti postupanja djelatnika HNB-a u kupoprodaji vrijednosnica banaka.

"Koliko mi je poznato HANFA je ušla u HNB i istražit će što se tamo događalo. Nije prihvatljivo da guverner narodne banke kaže da ne zna što rade ljudi koji su zaposleni u HNB-u. Ako zakonom ne postoje propisani modaliteti i protokoli kako će se osigurati da se ljudi koji rade u HNB-u ne 'zaigraju' pa trguju vrijednosnim papirima tih banaka onda je narodna banka bila dužna to regulirati i urediti internim aktima. Ti si tu da nadzireš banke i što rade ljudi u sustavu na kojem si na čelu", rekao je Peđa Grbin.

Komentirao je i izjavu predsjednika SNV-a Milorada Pupovca koji je nakon sudjelovanja na akademiji u povodu obilježavanja neustavnog Dana Republike Srpske kazao da ne žali za sudjelovanjem, ali žali za time što neki vide problem u suradnji s entitetima.

"Suradnja s jednim od entiteta, prije svega suradnja s BiH kao državom je jedno, obilježavanje dana koji je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim je nešto sasvim drugo. To je obilježavanje dana kojeg mnogi vide na drugi način. Po meni nikome, tko ne misli se u BiH od 1992. do 1995. godine dogodilo išta loše nije bilo mjesto na obilježavanju toga dana. To je dernek kojeg su organizirali oni koji negiraju prošlost i zlo koje se u BiH dogodilo, a zašto to čine, isključivo i jedino zbog svojeg osobnog političkog probitka, tu naravno govorim o Dodiku", izjavio je Grbin.

Na pitanje o medijskim navodima da postoje problemi u koaliciji SDP-a s Možemo!, Grbin kaže da je nešto slično pročitao u medijima, ali da to nije točno.

"Koalicija nije jedna politička stranka. Ovo je jedna od koalicija koja je na zdravijim temeljima od brojnijih koje sam gledao ili u njima direktno sudjelova. Ta se koalicija ne raspada, ona će s vremenom biti samo bolja", dodao je Grbin.

Na upit kako komentira najavljene otkaze u Zagrebačkom holdingu, Grbin kaže da je i sam sindikat radnika u Holdingu kazao kako su svjesni da mora doći do racionalizacije i reorganizacije poslovanja.

Grbin kaže da se "Holding za vrijeme Bandića i njegove sprege s HDZ-om, koristio za zbrinjavanje rođaka, prijatelja, ta politika je prestala. S tom politikom je gotovo. Posljedice te politike su tu, u prevelikom broju zaposlenih u Holdingu. Mi u SDP-u smatramo da se rad Holdinga mora racionalizirati, za to je zadužena izvršna vlast, oni u tome imaju našu podršku", naglasio je Grbin.

Dodaje kako su tražili da se sve to provodi poštivajući zakone, posebice Zakon o radu, a da Možemo ! s time nema nikakav problem.