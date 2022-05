Ako Hranj kaže da je vojsci neugodno, znači da više ne podnose rat Milanovića i Banožića

Hrvatski vojni vrh opet se našao u prilično shizofrenoj situaciji. Obljetnica, i to 31., osnivanja Oružanih snaga RH je jedna, ali su organizirane dvije svečanosti. Akademija je održana u organizaciji MORH-a, a nekoliko kilometara sjevernije, na Pantovčaku, svečani je prijam priredio vrhovni zapovjednik, Zoran Milanović. I premda se te dvije svečanosti nisu odvijale u isto vrijeme, na onoj prvoj se nije pojavio predsjednik, a ona druga prošla je bez ministra obrane Marija Banožića.



Generali, istina, nisu trebali izvlačiti brojeve iz šešira kako bi se podijelili, no prvi put se vidjelo da već gube živce što se moraju već dulje od devet mjeseci razvlačiti između Pantovčaka i MORH-a. U stilu "jedna duša, a njih dvoje". Načelnik Glavnog stožera, admiral Robert Hranj, karakterno je najsmireniji od hrvatskih generala, no da je i takvome već dosta vidjelo se kada su ga novinari pitali nešto o toj podvojenoj lojalnosti, pa je admiral prvi put potvrdio da je vojsci to "neugodno". A kada to kaže osoba poput Hranja, onda znači da im je već nepodnošljivo.