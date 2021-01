Ako Grbin zabrani kandidaturu Sabi, slijedi raspad vukovarskog SDP-a

Do 28. siječnja, do kada se mora održati sjednica Gradskog odbora SDP-a grada Vukovara, bit će poznata sudbina vukovarskog SDP-a. Razlog tome je što je bivši gradonačelnik Vukovara Željko Sabo najavio kako će se, slijedom zahtjeva članova stranke i dijela sugrađana, kandidirati za gradonačelnika Vukovara na svibanjskim lokalnim izborima. No takav razvoj događaja nije po volji predsjedniku SDP-a Peđi Grbinu i članovima Predsjedništva stranke pa je na posljednjoj sjednici Predsjedništva SDP-a donesen zaključak kojim se čelnici stranke protive kandidaturi Sabe.

Važni glasovi Srba

Razlog tome je „nulta tolerancija SDP-a na bilo kakve nezakonite radnje kao i činjenica da je Sabo osuđen na zatvorsku kaznu zbog pokušaja podmićivanja gradske vijećnice, ali i dva sudska procesa koja su i dalje u tijeku. Problem u svemu tome je što Sabo ima podršku vukovarskog SDP-a tako da će, prema najavama, u slučaju potvrde njegove kandidature tijela gradske organizacije biti raspuštena te će biti imenovan povjerenik stranke koji će gradsku organizaciju voditi dok se ne provedu novi izbori.

– Ne želim ništa komentirati dok ne bude održana sjednica gradske organizacije stranke i dok ne bude donesena konačna odluka. Članovi stranke tražili su da se kandidiram za predsjednika podružnice i politički angažiram, a sada i da se kandidiram za gradonačelnika Vukovara. Prihvatio sam sve to u ime njih i bit će kako oni kažu i kako oni budu željeli. Željko Sabo u ovoj priči uopće nije bitan i Željko Sabo je sebe stavio na raspolaganje. Ako netko želi da budem kandidat za gradonačelnika, ja svakako neću izdati svoje prijatelje – rekao je Sabo.

Misli da na predstojećim izborima može pobijediti i da SDP ponovno može imati gradonačelnika Vukovara, ali smatra i da bi, ako se bude ustrajalo na tome da mu se onemogući kandidatura, sve moglo izgledati kao nekakav dogovor vrha SDP-a i HDZ-a kako bi na lokalnim izborima pobijedio HDZ.

– Više ću moći reći kada gradska organizacija donese konačnu odluku. Mene moja sudska presuda zakonski ne onemogućava da se kandidiram za gradonačelnika – istaknuo je Sabo.

Istodobno članovi vukovarskog SDP-a, s kojima smo razgovarali, ne kriju svoje razočarenje „ucjenama iz Zagreba i petljanjem u lokalne stvari“. Podsjećaju i na dogovor Grbina i Sabe otprije nekoliko mjeseci prema kojemu se Sabo povukao iz Predsjedništva SDP-a i s mjesta predsjednika SDP-a Vukovarsko-srijemske županije, ali i ostao na mjestu predsjednika vukovarskog SDP-a.

– Sabo je jedini kandidat SDP-a koji može pobijediti na lokalnim izborima i on je jedina šansa SDP-a u Vukovaru. Ako mu se to ne onemogući, mislim da će doći do masovnog izlaska članova iz gradske organizacije da će to biti slom stranke u Vukovaru. Ako mi želimo nekoga kao kandidata, onda se valjda naša volja treba poštovati jer ipak mi živimo ovdje, a ne netko iz Zagreba da nam odlučuje što i kako da radimo. Izgleda da smo važni samo kada trebamo platiti članarinu i podržati što oni žele. Kao da netko namjerno želi da HDZ ili Penava ponovno pobijede u Vukovaru – rekao nam je jedan od članova vukovarskog SDP-a koji je želio ostati anoniman.

On pretpostavlja da su se vrh SDP-a i HDZ-a dogovorili da iz izborne utrke uklone Sabu kako bi se omogućila sigurna pobjeda HDZ-ova kandidata (najvjerojatnije Nikole Mažara), a da se makne Ivana Penavu, kandidata nezavisne liste. Računa se tu i na glasove pripadnika srpske nacionalne manjine na koje Penava u najvećem dijelu ne može računati.

Na izbore kao neovisan?

Iako to nitko ne govori za sada, bude li gradska organizacija raspuštena, vrlo je vjerojatno da će Sabo na lokalne izbore izaći kao neovisni kandidat. Uostalom, to je napravio i 2014. godine kada nije imao potporu stranke i kada je za manje od 200 glasova izgubio od aktualnog gradonačelnika Vukovara Ivana Penave koji je tada bio član HDZ-a. Sabini oponenti u vukovarskom SDP-u ukazuju na pad broja članova, izlazak iz stranke više viđenijih članova, sudske postupke i presude, nerad u posljednje četiri godine…

– Čeka se odluka gradske organizacije, pri čemu postoji jasan stav Predsjedništva. Takva je odluka poslana gradskoj organizaciji i na osnovi njihove odluke Predsjedništvo će i donijeti odluku. Želimo neke standarde kako bismo se razlikovali od HDZ-a, a da bi netko mogao „napadati“ i „prozivati“ drugoga, mora biti čist kao suza. Ako netko pak zbog bilo kakve odluke i jednog čovjeka napusti stranku, to je njegov izbor. Preživjeli smo proteklih godina puno toga pa ćemo preživjeti i to – rekla je članica Predsjednišwća Vukovara Biljana Gaća.

Inače, Gradski odbor SDP-a Vukovara ima 21 člana, dok vukovarski SDP broji 600 članova.

