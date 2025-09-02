Afera koštala Nestléova direktora pozicije

Freixe, koji je bio glavni izvršni direktor godinu dana, bit će zamijenjen Philippom Navratilom, dugogodišnjim rukovoditeljem u Nestléu. Švicarski prehrambeni div Nestlé priopćio je u ponedjeljak da je razriješio dužnosti izvršnog direktora Laurenta Freixea nakon istrage o neprijavljenom odnosu s izravnom podređenom, obavještava Euronews. Proizvođač napitaka Nescafé i hrane za kućne ljubimce Purina naveo je u priopćenju da odluka stupa na snagu odmah. Istraga je pokazala da je neprijavljena romantična veza s izravno podređenom osobom predstavljala kršenje Nestléova kodeksa ponašanja. „Ovo je bila nužna odluka,“ izjavio je predsjednik uprave Paul Bulcke. „Vrijednosti i sustav upravljanja Nestléa čvrsti su temelji naše kompanije.“ Tvrtka nije iznijela druge pojedinosti o istrazi.

Freixe je bio zaposlen u Nestléu od 1986. godine, obnašajući različite funkcije diljem svijeta. Kada je Nestlé u siječnju 2022. preustrojio svoju geografsku strukturu, Freixe je postao glavni izvršni direktor za Zonju Latinske Amerike. U kolovozu 2024. izabran je za nasljednika tadašnjeg izvršnog direktora Marka Schneidera te je na dužnost stupio 1. rujna 2024. Novi glavni izvršni direktor, Navratil, započeo je karijeru u Nestléu 2001. godine kao interni revizor, a potom je obnašao različite dužnosti u Srednjoj Americi. Godine 2020. pridružio se Nestléovu Strateškom poslovnom odjelu za kavu, a 2024. postao je izvršni direktor Nestléova odjela Nespresso. To je najnovija u nizu kadrovskih promjena u kompaniji. U lipnju je Bulcke, bivši izvršni direktor koji je od 2017. predsjednik upravnog odbora, izjavio da se neće kandidirati za reizbor 2026. godine.

U travnju je Steve Presley, izvršni potpredsjednik i direktor Zone Americas, objavio da odlazi u mirovinu nakon gotovo trideset godina službe. Sa sjedištem u Veveyu u Švicarskoj, Nestlé se suočava s istim izazovima kao i drugi proizvođači hrane, uključujući rastuće troškove sirovina i negativne učinke carina. Tvrtka je u srpnju priopćila da je povećanjem cijena nadoknadila više troškove povezane s kavom i kakaom.