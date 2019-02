60% oboljelih umre od raka: preventivni pregledi spašavaju tisuće života

Od raka u Hrvatskoj godišnje obole 21.434 osobe, a umre ih 13.939, to jest svaki dan od raka umre 38 ljudi, iznio je dr. Mario Šekerija, voditelj Registra za rak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Zaostajemo za razvijenim europskim zemljama u preživljavanju oboljelih od raka, a smrtnost od te bolesti i dalje je u porastu. – To je signal da su potrebne korjenite, usuglašene i mjerljive promjene i jasna struktura koju donosi Nacionalni plan za borbu protiv raka – naglasio je dr. Šekerija za obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv raka.

Ministar Milan Kujundžić jučer je podsjetio na Nacionalni plan borbe protiv raka koji je na javnom savjetovanju i naglasio da je borba protiv raka jedna od Vladinih mjera reformi u 2019.

– Treba učiniti sve da se građani odazovu na preventivne preglede i screening jer rano otkivanje i na vrijeme postavljena dijagnoza čine bolest izlječivom. Naročito smo loši kad je u pitanju pušenje, a poznato je da je svaki četvrti karcinom povezan s pušenjem – rekao je Kujundžić.

Hrvatska je, nažalost, na samome dnu EU kada je riječ o preživljavanju oboljelih od raka. Stoga i na ovaj način želimo građane uputiti koliko su važni edukacija, znanje i preventivno djelovanje. Najčešći su karcinomi pluća, debelog crijeva, dojke i želuca – kaže dr. Mario Begović, kirurški onkolog i predsjednik Lige borbe protiv raka.

– U Hrvatskoj je rašireniji nego drugdje karcinom pluća. Dokazano je da osoba koja puši ima šest puta veću mogućnost da oboli od tog karcinoma. Najvažnije je medicinsku pomoć zatražiti što prije, kada je karcinom mali i nije metastazirao jer je onda mogućnost izlječenja iznimno visoka.

Nažalost, koliko god mi govorili o prevenciji, nitko neće prestati pušiti, jesti nezdravo i neće početi trčati. Ali kada obole, onda odmah sve to primjenjuju. Stoga svi zajedno moramo raditi na prevenciji – rekao je Begović.

Sofija Despotović iz Vukovara otkrila je karcinom dojke na vrijeme i danas je pet godina otkad je operirana i otkad je primila terapiju zračenja.

Redovito je odlazila na mamografiju. I te godine ponovno je otišla na pregled, i to čisto da je još jednom napravi ne razmišljajući da je moguće da je oboljela. Koliko je bila sigurna u sebe, govori i to da je po nalaze otišla tek 15-ak dana kasnije, i to usput.

– Kad sam podigla nalaze i vidjela da imam karcinom dojke, bio je to šok za mene. Cijela mi se bolnica okrenula odjednom. S takvom dijagnozom čovjek odmah počne razmišljati što sada, gdje, kako... Imao je pet milimetara – kaže S. Despotović.

Odmah je krenula u potragu za liječnicima pa je ubrzo i operirana na Rebru u Zagrebu, a onda je krenula i na zračenje. Prošlo je oko pet godina od svih tih događanja te za sebe kaže da je izliječena.

– Nisam krila da imam karcinom te sam pokušavala živjeti normalno. Međutim, tijekom razgovora s ljudima imala sam dojam kao da su me neki gledali kao da ću sutra umrijeti.

Sada više ne razmišljam o tome, nego živim i radim dalje. Žene pozivam da se redovito kontroliraju, idu na mamografiju i ne predaju se.

Mislim da je iznimno važna edukacija, ali i razgovor o ovim temama. Svatko za sebe treba učiniti što najviše može, da se hrani što zdravije i da vježba – rekla je Despotović.

Pas poštaru odgrizao komad prsta

[video: 29252 / ]