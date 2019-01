Ove subote obilježava se svjetski dan borbe protiv raka

Ove subote, 02. veljače 2019. Udruga Pogled iz novog kuta obilježit će Svjetski dan borbe protiv raka s ciljem jačanja svijesti o važnosti prevencije, podrške oboljelima od raka te poticanja svih u društvu: Vlade, lokalne zajednice, poslovnih subjekata, škola, obitelji i pojedinaca, kako bi poduzeli određene aktivnosti u svrhu smanjenja pojavnosti i smrtnosti od raka te poboljšanja kvalitete života oboljelih od raka.

Ovaj iznimno važan dan Udruga će obilježiti akcijom u Zagrebu na Cvjetnom trgu, koja će trajati od 10 do 14 sati. Putem edukativnih letaka informirat će se građane o važnosti prevencije malignih bolesti usvajanjem zdravih životnih navika i sudjelovanjem u Nacionalnim programima ranog otkrivanja raka, a u tome će pomoći i brojne osobe iz javnog života. Tema obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv raka 2019. – 2021. „I am and I will“ naglašava kako svatko osobno može dati doprinos i poduzeti konkretne akcije u cilju smanjenja utjecaja raka na sebe, svoje najbliže, zajednicu kao i globalno. Zbog visoke učestalosti malignih oboljenja, kao i visoke stope smrtnosti oboljelih od raka, rak je prozvan epidemijom modernog doba.

„O raku se treba govoriti što češće i upozoravati građane da primarnom prevencijom sami mogu pridonijeti sprečavanju nastanka ove teške bolesti tako da usvoje zdrave životne navike kroz zdravu prehranu, tjelesnu aktivnost, odgovorno spolno ponašanje, smanjenje izloženosti suncu te izbjegavanje duhana i alkohola. Ovo je treća godina za redom da obilježavamo ovaj dan kako bi educirali građane o prevenciji raka te potaknuli sve segmente društva na veći angažman u cilju smanjenja pojavnosti i smrtnosti od raka te poboljšanja kvalitete života oboljelih od raka, izjavila je Nives Moric, predsjednica udruge P.I.N.K. – life.

Zloćudne novotvorine (rak) s udjelom od 26,1% predstavljaju drugi uzrok smrtnosti u RH. U 2015. godini u Hrvatskoj je zabilježeno ukupno 22 503 novooboljelih od raka, (HZJZ, Registar za rak, RH. Incidencija raka u Hrvatskoj 2015., Bilten 40, Zagreb 2018). Na muškarce otpada 53%, a na žene 47% novooboljelih od raka.

