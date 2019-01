20 godina pakla sa suprugom nasilnikom; bio je nagrađivani policajac, nitko nije vjerovao

Brutalno zlostavljanje godinama je trpjela jedna Hrvatica, a o stravičnom životu sa suprugom nasilnikom progovorila je za Provjereno Nove TV.

Žena po imenu Antonija 20 je godina bila žrtva obiteljskog nasilja, a tek je nedavno uspjela pobjeći od supruga nakon što ju je, ni sama ne zna po koji put, brutalno pretukao.

Da priča bude još gora, riječ je o umirovljenom policajcu koji je svoju suprugu zlostavljao punih 20 godina. Par je inače iz istočne Slavonije i ima troje djece.

– Da vi sada s njim pričate, činio bi vam se kao najbolja osoba na svijetu. Ja uvijek sretna – vesela na poslu, on imao lijepu plaću. Plaćali smo kredit – ispričala je i dodala kako je njezin suprug redovito dobivao nagrade kao policajac.

No kod kuće je bio monstrum, a prvi put svoju je suprugu premlatio u osmom mjesecu trudnoće.

– Onda me tukao šakama po trbuhu. Ja, kako sam se branila jer sam bila trudna, znači on je mene jako šakama udarao, tu po glavi. Tu su sve hematomi bili. I s nogama me tukao, otvorenim stopalima uvijek i tu po kičmi – ispričala je ona.

Batine je dobivala zbog banalnih stvari, zato što nema sapuna u kući ili jer obuća od djece nije složena u hodniku, a nesretna žena uvijek je sebe krivila za njegovo nasilničko ponašanje.

Osim supruge, tukao je i kćer.

– Tata bi mi uvijek pokazivao matematiku. I dobro, mi bi sjeli za stol, no već kad ja ne bih znala izračunati 35+25, tu bi došlo do vike, galame, ružnih riječi, psovki. Vukao bi me za kosu, znao bi me ošamariti – ispričala je djevojka.

Prije nešto više od godine dana nasilnik je toliko pretukao Antoniju da je odlučila pozvati policiju, a premlaćivanju su tada svjedočili i susjedi. On je tada osuđen na godinu dana uvjetno i šest mjeseci društveno-korisnog rada te je udaljen iz policije zbog povrede dužnosti. Ubrzo je otišao u mirovinu, a Antonija je pobjegla k roditeljima u Osijek. Tada je završila u sigurnoj kući, no kada je iz nje izišla, ponovno se vratila nasilniku koji joj je obećavao da se promijenio.

Međutim, kada se vratila kući, sve je nastavio po starome, a uz to ju je i seksualno zlostavljao.

Zadnje premlaćivanje doživjela je prošle godine na godišnjicu braka, 12. prosinca ispred kafića u Košinju. Nakon toga tvrdio je da mu se supruga sama istukla.

No završio je u pritvoru iz kojega je brzo pušten tako da je sada na slobodi, a jedina mjera koju ima jest zabrana prilaska svojoj obitelji.

To, međutim, Antoniji ništa ne znači i sada živi u strahu jer joj je zadnji put kad ju je tukao zaprijetio da će je ubiti.

>> Izrečena presuda Darku Kovačeviću Daruvarcu