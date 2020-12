Europska komisija kupila dodatnih 80 milijuna doza Modernina cjepiva

Europska komisija aktivirala mogućnost kupnje dodatnih 80 milijuna doza mRNA-1273, Modernina kandidata za cjepivo protiv COVID-19. Priopćenje se nalazi u privitku (na engleskom jeziku). Uz to, Moderna je potvrdila da se mRNA-1273 može lokalno transportirati u kontroliranim uvjetima u tekućem stanju na temperaturama između 2° C i 8° C, što će olakšati distribuciju cjepiva do teže dostupnih mjesta.

Dodatnih 80 milijuna doza za EU

Europska komisija iskoristila je svoju mogućnost kupnje dodatnih 80 milijuna doza mRNA-1273 za države članice EU, te time osigurala ukupno 160 milijuna doza Modernina cjepiva za EU.

"Cijenimo povjerenje u Modernu i našeg kandidata za cjepivo protiv COVID-19, koje je demonstrirano povećanim sporazumom o opskrbi s Europskom komisijom", rekao je izvršni direktor Moderne Stéphane Bancel. "Dok sada fokus preusmjeravamo na pripremu za isporuku kandidata za cjepivo, čekajući pozitivno mišljenje Europske agencije za lijekove i drugih regulatora, ostajemo posvećeni kao i uvijek suradnji s vladama i globalnim partnerima na rješavanju ove pandemije."

Novost o distribuciji i temperaturi

Moderna je ažurirala svoj vodič za distribuciju mRNA-1273 na način da sada uključuje i lokalni transport u kontroliranim uvjetima u tekućem stanju na 2-8° C. Ovo važna novost olakšava prijevoz cjepiva na udaljenija mjesta i čini cjepivo još dostupnijim. Kao što je ranije najavljeno, mRNA-1273 ostaje stabilan pri standardnim temperaturama hladnjaka od 2° do 8° C tijekom 30 dana.

Ove su informacije podijeljene na jučerašnjem sastanku Savjetodavnog odbora za cjepiva i srodne biološke proizvode (VRBPAC) američke Agencije za hranu i lijekove (FDA), na kojem je ujedno i izglasana potpora hitnoj upotrebi Modernina cjepiva protiv COVID-19 u SAD-u.