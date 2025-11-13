Naši Portali
RUŽNE SCENE

Zvijezda Atletico Madrida doživjela tešku ozljedu mozga, hitno prebačena u bolnicu

Andrea Medina
Printscreen
Autor
Željko Janković
13.11.2025.
u 22:34

Iskusna engleska voditeljica Jacqui Oatley komentirala je utakmicu za Disney+ i opisala incident kao užasan. Na X-u je napisala: „Ovo je užasno. Upravo smo komentirali utakmicu Atletico Madrida @UWCL protiv Juventusa za Disney

Zvijezda Atletico Madrida Andrea Medina zadobila je 'traumatsku ozljedu mozga' tijekom utakmice Lige prvaka za žene. 
Iskusna engleska voditeljica Jacqui Oatley komentirala je utakmicu za Disney+ i opisala incident kao užasan. Na X-u je napisala: „Ovo je užasno. Upravo smo komentirali utakmicu Atletico Madrida @UWCL protiv Juventusa za Disney+ i mlada Španjolka   Andrea Medina iznenada je pala – primila je hitnu dugotrajnu pomoć prije nego što je odnesena. Želimo joj sve najbolje i nadamo se da je dobro.“ 

Medina je primila dugotrajnu pomoć medicinskog osoblja kluba dok je nepomično ležala na terenu. Nakon što joj je pružena hitna pomoć, Medina je iznesena s terena na nosilima prije nego što je kolima hitne pomoći prevezena u bolnicu.

Ženski tim Atletica Madrida nakon utakmice objavio je sljedeće informacije o zdravstvenom stanju igračice: 

- Andrea Medina je zamijenjena nakon što je pretrpjela traumatsku ozljedu mozga. Nogometašica se dobro osjeća, ali je prebačena u bolnicu radi dodatnih testova.

Unatoč očitoj težini Medinine ozljede, važna europska utakmica odigrana je do kraja.  

 
ozljeda Liga prvaka Juventus Atletico Madrid

