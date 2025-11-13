Zvijezda Atletico Madrida doživjela tešku ozljedu mozga, hitno prebačena u bolnicu

Zvijezda Atletico Madrida Andrea Medina zadobila je 'traumatsku ozljedu mozga' tijekom utakmice Lige prvaka za žene.

Iskusna engleska voditeljica Jacqui Oatley komentirala je utakmicu za Disney+ i opisala incident kao užasan. Na X-u je napisala: „Ovo je užasno. Upravo smo komentirali utakmicu Atletico Madrida @UWCL protiv Juventusa za Disney+ i mlada Španjolka Andrea Medina iznenada je pala – primila je hitnu dugotrajnu pomoć prije nego što je odnesena. Želimo joj sve najbolje i nadamo se da je dobro.“

Medina je primila dugotrajnu pomoć medicinskog osoblja kluba dok je nepomično ležala na terenu. Nakon što joj je pružena hitna pomoć, Medina je iznesena s terena na nosilima prije nego što je kolima hitne pomoći prevezena u bolnicu.

Ženski tim Atletica Madrida nakon utakmice objavio je sljedeće informacije o zdravstvenom stanju igračice:

- Andrea Medina je zamijenjena nakon što je pretrpjela traumatsku ozljedu mozga. Nogometašica se dobro osjeća, ali je prebačena u bolnicu radi dodatnih testova.

Unatoč očitoj težini Medinine ozljede, važna europska utakmica odigrana je do kraja.