Zubo nas je oduševio prošle sezone, a uoči nove kaže: Bit ću još bolji ove sezone

Ženskom i muškom veleslalomskom utrkom u Söldenu, na austrijskom ledenjaku Rettenbach, ovog vikenda započinje sezona Svjetskog skijaškog kupa. Nakon što smo prošle sezone gledali utrke bez publike, ovom prilikom će gledatelja biti, ali ne više od 5000. U subotu će u prvoj vožnji od 10 sati hrvatsko skijanje predstavljati 17-godišnja Zrinka Ljutić kojoj to neće biti debi u Svjetskom kupu (ima tri slaloma), ali hoće u veleslalomu.

U nedjelju će pak u novu sezonu krenuti naš najbolji skijaš, 28-godišnji Filip Zubčić koji pripada svjetskom vrhu ove discipline o čemu govori i njegovih devet postolja, odnosno tri pobjede u posljednje dvije sezone. I podatak da je i 2020. i 2021. u veleslalomskom poretku završio kao treći.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL 24.02.2020., Zagreb - Zracna luka Franjo Tudjman. Filip Zubcic vratio se iz Japana gdje je pobijedio u utrci veleslaloma. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Pokušat ću ove sezone biti još bolji u veleslalomu, a velika želja mi je jednako dobar biti u slalomu. Da u obje tehničke discipline konkuriram za postolja, nešto poput ukupnog pobjednika Svjetskog kupa Alexisa Pinturaulta – kazuje Filip koji se posebno ne uzbuđuje što upravo ulazi i u olimpijsku sezonu.

Poznavajući ga, znali smo da će otprilike ovako odgovoriti na pitanje hoće li iti jednu utrku Svjetskog kupa žrtvovati u ime što bolje pripreme na ZOI na kojima mu je dosad najbolji plasman 24. mjesto u PyeongChangu.

– Za mene će to biti utrke kao i sve u Svjetskom kupu. U Pekingu ću voziti samo tehničke discipline jer bi nastup u kombinaciji tražio više treninga brzih disciplina.

Osim standardnih Pinturaulta, svjetskog prvaka Francuza Faivrea, Švicarca Odermatta, Zubčić navodi još dvojicu kandidata za velike veleslalomske stvari.

– Dvojica mladih Norvežana, Braathen i McGrath, sjajni su i već bismo o njima pričali puno više da se obojica lani nisu ozlijedila.

Niti u jednoj od prethodnih sezona, Zubčić se u Söldenu nije proslavio, a najbolji plasman dosad bio mu je 12. mjesto izboreno 2020., ali i 2015. Je li to stvar tempiranja forme s obzirom na to da glavne stvari u skijaškoj sezoni dolaze puno kasnije?

– Sölden je prilično rano u odnosu na ostatak sezone pa više gledam da budem u svom najboljem izdanju u siječnju i veljači. Ne znam koliko bi bilo dobro za sezonu da sam već sada u svojoj najboljoj formi.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 06.01.2021., Zagreb - Druga voznja muskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaskog kupa Snow Queen Trophy. Filip Zubcic Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

S obzirom na to da je već neko vrijeme bez cimera, Zubčić priznaje da mu nedostaje “pajdaš” Istok Rodeš kojemu se dogodila ozljeda ramena.

– Istoka već dva mjeseca nema jer je operiran krajem kolovoza. Nadam se što skorijem njegovu povratku. Čak i kada bismo mogli imati odvojene sobe, meni je draže da smo skupa jer onda u slobodno vrijeme kartamo belot, igramo pingić, biljar, stolni nogomet, što god se od rekreacije nađe.

Što bržem povratku bivšeg juniorskog prvaka svijeta na bijele staze nada se i Vedran Pavlek, kojem upravo započinje 24. sezona u ulozi direktora hrvatske skijaške reprezentacije:

– Još uvijek sam motiviran jer moj je život kompletno posvećen skijanju i zato i nisam dosad prihvatio niti jednu ponudu sa strane. I dalje me to veseli, a posebice rezultati naših natjecatelja.

– Ja očekujem da Filip nastavi na tragu dviju prethodnih sezona. Mene je fascinirao prošle sezone kada je dokazao da je sposoban nositi se s najjačim svjetskim skijašima, a on sada ulazi u najzrelije skijaške godine. Nastavno na to od njega očekujem da u sljedećim godinama bude konkurentan u borbi za Mali globus, ali i za olimpijske i svjetske medalje.

Priliku za osvajanje olimpijske kolajne imat će u veljači sljedeće godine.

– Očekujem da bismo u Pekingu mogli imati tri skijašice i četiri skijaša, no to će ovisiti o rezultatima koje ćemo postizati do 17. siječnja.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 03.01.2021., Zagreb - Prva voznja zenskog slaloma Audi FIS Svjetskog skijaskog kupa Snow Queen Trophy. Zrinka Ljutic Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

U Pekingu bi trebala nastupiti i Zrinka Ljutić koja također nije imala posve zdravu predsezonu:

– Izgubila je dva tjedna priprema jer je potkraj rujna istegnula ligamente stopala i nogom nije mogla ući u pancericu. Nije sto posto spremna, ali smo odlučili neka pokuša – kaže Pavlek.