Zlatni Šapina: Slušati himnu sebi u čast s rukom na srcu neopisiv je gušt

Dvadesejednogodišnji Zagrepčanin Ivan Šapina novi je tekvondaški prvak Europe u kategoriji do 87 kilograma. Nakon Dragana Jurilja, Tonija Kanaeta i Lovre Brečića, to je četvrti Hrvat koji je osvojio europsko zlato otkako je hrvatska samostalna.

A Ivan je to učinio na spektakularan način. Nakon što je prvu trojicu suparnika (od osmine finala do polufinala) doslovce slistio ukupnom bodovnom razlikom 74:8, Šapina se u polufinalu poigrao sa živcima svojih navijača. Naime, okršaj sa Španjolcem Martinezom gubio je 4:8, ali je do isteka borbe uspio izjednačiti da bi na koncu slavio u produžetku.

- Ovako je najslađe - kazao je Ivan podsjetivši nas kako se svojedobno plasirao na Olimpijske igre u Tokiju preokrenuvši borbu protiv Turčina Atešlija doslovce u posljednjoj sekundi:

- Ovaj put je bilo na zlatni bod. U tih minutu nitko od nas nije poentirao ali sam ja imao više pokušaja na oklop što je elektronika registrirala.

Ivanov trener, Dejan Mesarov, podsjetio nas je na jedan kuriozitet:

- Ovo je treći put da se Ivan i Martinez bore i treći put da je borba završila na zlatni bod, a drugi put da je pobijedio Ivan. Plan je bio tijekom borbe nametnuti Španjolcu tempo jer onda ga se lakše može pobijediti. U prve dvije runde to nismo uspjeli ali je Ivan ipak uspio borbu odvesti u zlatni bod jer je protivnik ipak malo posustao. 2

Mesarov i Ivan su Zagrepčani koji brane boje splitskog Marjana za koji je Ivanovo zlato bila 91. medalja na najvećim svjetskim natjecanjima svih uzrasta.

- Ivan je počeo svoju karijeru u Taekwondo klubu Rugvica, potom je prešao u Osvit gdje sam s njim ja nastavio raditi. Njegove osobine su da je izdržljiv i snažan, ali i da ima jaku psihu za neizvjesne završnice.

Ovo zlato konačna je potvrda da je Šapina spreman za svjetski vrh:

- Ovo mi je treća medalja sa velikih natjecanja. Baš ovdje u Manchesteru, 2019. na Svjetskom prvenstvu, osvojio sam broncu. Lani sam pak osvojio broncu na Prvenstvu Europe u Sofiji i nastupio na Olimpijskim igrama.

Sve ovo pričali smo jutro nakon proglašenja pobjednika.

- Nikad se hrvatska himna nije svirala meni u čast. Jedva sam dočekao slušati hrvatsku himnu s rukom na srcu. Bio je to najveći trenutak u mojoj karijeri i neopisiv gušt, nadam se ne i posljednji takve vrste.

Tu slast čast ovom prilikom Nika Klepac nije osjetila, no i ona ima razloga ići kući pjevajući. Naime, na svom prvom velikom seniorskom natjecanju 20-godišnja Zagrepčanka osvojila je medalju što je uspjeh vrijedan dubokog naklona.

- Bila sam kadetska i juniorska prvakinja Europe i sada sam dobila priliku nastupiti na Prvenstvu Europe jer se sjajna Doris Pole teško ozljedila. Jako dobro sam odradila tri borbe no onda sam u finalu naišla na bolju tekvondašicu no što sam trenutno ja i to treba priznati. No, jako sam sretna radi ovog srebra jer lani nisam nastupala što zbog jedne ozbiljnije ozljede, ponešto i zbog pandemije koronavirusa, i ovo je bio najbolji mogući povratak. Još mi nekako nije sjelo da sam druga seniorka Europe. Kada netko drugi osvoji medalju to mi je "vau" a sada kada sam ja to napravila nemam osjećaj da se osjećam super ludo, no cijelo vrijeme se smješkam pa mi je podsvijest, očito, svjesna značaja ovog dometa.

A studentica druge godine psihologije članica je zagrebačkog Medvedgrada u kojem ju trenira Nives Ambruš, nekad i sama osvajačice europske medalje (bronca 2006. godine).

- Nika je mentalno prilično jaka sportašica što je ona pokazala i u mlađim uzrasnim kategorijama. Lani je imala krizu, ali se vratila još jača. Drago mi je da me u našem klubu netko nadmašio - kazala je trenerica Nives, diplomirana ekonomistica, koja inače radi u IT i telekomunikacijskoj tvrtki Infobip.

- Ja imam standardno radno vrijeme, radim za naše firme u Aziji, a popodne i navečer sam u klubu. A mi smo mlad klub, osnovani smo 2010. godine a Nika je naš prvi naraštaj, kada smo krenuli sa desetak klinaca, i cijeli put je prošla s nama. Inače, njena prirodna kategorija je do 67 kilograma no to je kategorija fantastične Matee Jelić pa smo ušli gdje se može i pokazali da Nika može napraviti rezultat i u kategoriji više.