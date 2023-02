Zekić: Tu sam godinu i pol i jedna stvar me nije zadovoljila, to je teško napraviti u Koprivnici

Jedan od najzanimljivijih dijelova prvenstvene tablice SuperSport HNL-a je onaj oko trećeg i četvrtog mjesta jer tu je ona borba za Europu. A tu se nalazi Slaven Belupo (29 bodova, treći Osijek ima 35). Momčad iz Koprivnice lovi nove bodove sutra od 17 sati u protiv Šibenika u 22. kolu prvenstva.

Susret je najavio trener Zoran Zekić:

- Zahtjevna i jako bitna utakmica. Pokazalo se da se s takvom vrstom protivnika najteže borimo. No, u dobrom smo ritmu. U zadnje dvije utakmice smo trebali bodovno uzeti više, fali nam taj zadnji trenutak. Varaždin je doveo par pravih pojačanja, drugačiji je nego u jesenskom dijelu prvenstva.

Slaven Belupo dobro se drži u borbi u prvom dijelu tablice, ali već sedam kola čeka pobjedu.

- Čeka se, ali imamo puno utakmica bez poraza. Fali nam finalni detalj, koji je i najbitniji u nogometu - zabiti gol. Radi se na tome.

Kakvo je stanje s ostalim momčadima u HNL-u?

- Pričali smo da će se Rijeka sigurno dići, doveli su igrače, Lokomotiva se diže, Istra je u kontinuitetu, Varaždin i mi smo tu. Nema opterećenja.

Zekić je i odgovorio na pitanje hoće li dati priliku mladim igračima. Posebice se to odnosi na novo ime u svlačionici Frana Vlašića, najboljeg strijelca kadetske lige s 14 postignutih pogodaka u jesenskom dijelu prvenstva.

- Pokušavamo dati mlađim dečkima šansu, radimo planski da dođu u pravom trenutku, da to bude ciljano. Imamo grupu igrača koji će vrlo brzo postati bitni čimbenici, ali u trenutku kada mi to procijenimo.

Kada smo kod Vlašića, recimo da je 16- godišnji krilni napadač došao iz drugoligaša Sesveta i potpisao trogodišnji ugovor.

– Veliki je ovo iskorak u mojoj karijeri. Znam u koliko ozbiljan klub sam stigao i sada je sve na meni. Želim napredovati i razvijati se na najbolji mogući način, a to ću učiniti jedino ako ću na svakom treningu biti maksimalno angažiran. Spreman sam na to i vjerujem da ću opravdati pruženo povjerenje. Veselim se radu s trenerom Zekićem i svojim novim suigračima – rekao je Vlašić po potpisu ugovora.

Zekić se za kraj osvrnuo na atmosferu i ono što ga u Koprivnici smeta.

- Atmosfera u svlačionici je jako dobra. No, u Koprivnici je jako teško napraviti atmosferu da budeš nabrijan, a u nogometu je podrška jako bitna, bitan čimbenik je navijačka struktura. Ja sam tu godinu i pol dana, nije to na razini koja bi me zadovoljila. Igrali smo u Osijeku i nije igrao bajno, ali kada se utakmica lomi, tisuću ljudi se digne na noge i daje podršku, kod nas toga nema. To su detalji koji čine razliku.