Zdravko Mamić: Regija? Zašto ne reći Jugoslavija? Kao da je to nešto čudno

Zdravko Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa i nekadašnji najmoćniji čovjek u našem nogometu, sinoć je u Sarajevu dobio nagradu za sportskog menadžera desetljeća u regiji. U glavni grad BiH stigla je i Dinamova delegacija, a modri su pokupili brojne nagrade.

- Brojne veličine prošle su kroz sport na ovim prostorima i u ovoj regiji. Zašto ne reći Jugoslaviji, kao da je to nešto čudo. Ja se osjećam privilegiranim da sam živio u tri države - Jugoslaviji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Sport je najljepši ambasador i pokazuje da možemo i moramo zajedno - rekao je Mamić okupljenim novinarima.

Mamić trenutačno živi u BiH, no nada se povratku.

- Čekam sudski pravorijek i očekujem da ću se jednog dana vratiti u Hrvatsku. BiH nikad neće izaći iz mene, ovdje sam kupio nekretninu. Ako epilog bude neki drugi, nemam problem s tim da cijeli život ostanem živjeti u BiH - rekao je Mamić pa se osvrnuo na situaciju u BiH.

- Rad nema alternative. U BiH je velika podijeljenost zbog rata, ali BiH je uvijek bila najbolji rasadnik fudbalera. Kažem fudbalera, a ne nogometaša jer je razlika između ta dva pojma. Fudbaleri bi u današnjim relacijama koštali 60-70 milijuna eura.

Pričalo se i da bi Mamić mogao preuzeti neki tamošnji klub.

- Nema istine u tome. Postoji interes ljudi koji su me željeli privoljeti da se aktiviram, ali ne želim se vezati za jednu sredinu i jedan klub. Želim da me svi u BiH vole, a ako bih se opredijelio za jedan klub to ne bi bilo dobro po mene.

>> Dinamovci u Sarajevu dobili brojne nagrade, pogledajte video