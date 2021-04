Zbog ovih kartona su napali i suspendirali suca: Razlog je bizaran...

Octavian Sovre bio je u jednom trenutku najomraženiji čovjek u nogometnom svijetu. Ili barem onom nogometnih sudaca. Mnogi su ga osudili kako je pljunuo na vlastitu profesiju, dozvolio igraču da pomisli da je veći od njega. Ispostavilo se da su 'zviždači' bili u krivu, ali je Sovre svejedno suspendiran. No, pojasnimo cijelu situaciju.

Octavian Sovre je sudac koji je u tunelu Etihada na utakmici Manchester Cityja i Borussije Dortmund došao do Erlinga Haalanda, Borussijinog čarobnjaka, i zamolio ga za dva autograma. Po jedan na svaki od kartona, crveni i žuti. Nizozemski nogometaš je to učinio, a rumunjski sudac zbog toga od domaće sudačke komisije suspendiran do daljnjega za utakmice rumunjskog prvenstva.

Na kraju se ispostavilo kako Sovre nije zaluđeni obožavatelj, fan, 'groupie', već je samo htio doprinijeti humanitarnoj akciji u kojoj bi ti kartoni trebali ići na aukciju za prikupljanje financijske pomoći djeci s autizmom.

Haaland's signed cards will go to an auction to help people with autism.

That's why Romanian ref Sovre was running after Erling last night at the Etihad. #MCIBVB #bvb pic.twitter.com/QcOcNh90jQ