Zagrebov heroj opisao scene iz 'paklene Arene': 'Zakačio me noktima, ogrebao po vratu, ali dobili smo'

Luka Lovre Klarica odigrao je za Zagreb protiv PSG-a (28:26) svoju najbolju utakmicu u Ligi prvaka. Postigao je deset pogodaka uz samo dva promašaja, imao jednu asistenciju, jednu ukradenu loptu.

– Osjetio sam da me ide i šutirao sam kada bi mi se ukazala prilika. Ispalo je 12 šuteva za deset pogodaka. Nije loše, zar ne?

Niste se bojali ulaziti u žestoke duele, Francuzi nisu bili baš nježni?

– Tako igram cijele sezone. Ne samo ja, već svi. Ne bojimo se nikoga, po cijenu ozlijede. Evo, mene je Prandi zakačio noktima, imam dvije lijepe ogrebotine po vratu. Ali, koga briga kad smo pobijedili. Ogrebotina će brzo proći, dobro da nije bilo nešto gore. Protiv Kolstada nisam igrao zbog ozljede stopala, srećom uspjeli su me "zakrpati" – rekao je Luka Lovre Klarica.

U subotu je prvenstvena utakmica protiv Varaždina u gostima, pa u srijedu gostovanje kod Kiela?

– Spreman sam za obje utakmice. Trenerova odluka bit će koliko ću imati minuta protiv Varaždina. U svakom slučaju, ništa me ne boli i mogu igrati koliko treba.

Prvi put ste u Zagrebu igrali pred ovako puno gledatelja?

– Istina. Do sada je rekord bio sedam-osam tisuća. Ovo je bilo nevjerojatno. Vjerujem da će u osmini finala biti puna dvorana, dakle više od 15.000 gledatelja. Ne znam koliko sam ulaznica podijelio, ali na dan utakmice imao sam dodatno još sto zahtjeva. Nažalost, nikoga od tih sto ljudi nisam uspio usrećiti ulaznicom.

Jesu li roditelji bili na tribini?

– Ovoga puta nisu. Ali su među prvima poslali čestitku za pobjedu. Dobio sam na stotine poruka, cijeli dan sam odgovarao na njih – istaknuo je Klarica.

S tribina vas je gledao Dagur Sigurdsson, novi izbornik hrvatske rukometne reprezentacije.

– Srećom, imao je što vidjeti. Čak možda i više nego što je očekivao. Zadovoljan sam što smo Srna, Mandić i ja bili dobri i sigurno smo zadovoljili njegov ukus. Vjerujem da će suradnja s njim biti dobra. Činjenica je da je prvi stranac na klupi naše reprezentacije, ali nama igračima to ne smeta. Što se tiče jezika, komunicirat ću s njim na engleskom, koji dobro znam – rekao je Klarica.

– Neko vrijeme trenirao sam i nogomet. Igrao sam lijevog braniča. Kako šutiram lijevom rukom, tako mi je i u nogometu jača lijeva noga. Više sam naginjao prema nogometu, ali su me stručnjaci primijetili na rukometnim turnirima dok sam bio kadet. Te jedne godine Zadar je igrao završnicu kadetskog prvenstva Hrvatske, tamo me je netko vidio iz Zagreba i tako sam došao u naš najveći rukometni klub. Prvo sam igrao za drugu momčad Zagreba, pa sam godinu dana bio u Gorici. Kada sam igrao za Goricu, stalno sam trenirao s prvom momčadi Zagreba. Inače, u Zagrebu već šestu godinu živim u stanu s bratom. Doduše, u posljednje vrijeme često je kod svoje zaručnice pa sam često sam.

Ova godina počela mu je i sjajnim nastupom i igrama na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. A do prije osam mjeseci nije ni sanjao da će zaigrati na ovogodišnjem Europskom prvenstvu i da će k tome spletom okolnosti postati član početne sedmorke na mjestu desnog vanjskog pucača.

– Iskreno, na pripremama u Poreču bilo nas je četiri desna vanjska i nisam očekivao da ću biti u avionu za Njemačku. Onda se dogodilo da je prvo otpao Luka Stepančić. Ne znam zašto, to je bila odluka izbornika Perkovca. Onda sam se našao u rosteru za Španjolsku, kao druga opcija, kao zamjena za Ivana Martinovića. Onda se dogodila strašna Ivanova ozljeda i evo me u prvoj postavi. Moram još jednom naglasiti da nisam sretan zbog činjenice da sam na ovakav način došao do početne sedmorke.

Stanka zbog bolesti

Sezona vam nije baš sjajno počela, imali ste mononukleozu pa vas dugo nije bilo na treninzima Zagreba?

– Da, nisam imao pojma kako će se završiti to s mojom bolešću. Morao sam mirovati dva mjeseca. Onda sam počeo lagano trenirati u teretani i trčanje. Nisam bio potpuno spreman na početku sezone. Nakon svega mislim da sam odigrao dobru polusezonu, posebice u Ligi prvaka. Da, mislim da je to bila moja najbolja polusezona u Europi – kaže Luka.

Najbolji je strijelac Zagreba u Ligi prvaka. Na 12 utakmica postigao je 49 pogodaka (šut 67,1 posto). S tom brojkom je 26. strijelac Lige prvaka, no ta će brojka napredovati jer Zagreb još očekuju najmanje tri utakmice u Ligi prvaka – jedna u skupini i dvije u osmini finala. Najbolji strijelac Lige prvaka je Danac Emil Madsen, član GOG Gudmea. On je na 12 utakmica postigao 81 pogodak. Najbolji Hrvat na listi strijelaca je Mario Šoštarić, član Szegeda. On je postigao 78 pogodaka. Za pohvalu je i Tin Lučin koji je na 11. mjestu sa 68 pogodaka.