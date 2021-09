Zagreb prekinuo niz poraza, ali ostao bez pobjede

Rukometaši PPD Zagreba zaustavili su crni niz od 17 poraza u Ligi prvaka, ali nisu uspjeli pobijediti norveški Elverum, odigravši u zagrebačkoj Areni 27-27 (14-11) u utakmici 3. kola A skupine ovosezonskog elitnog europskog klupskog natjecanja.

Ivan Čupić je sa sedam pogodaka, od kojih je šest bilo iz sedmeraca, predvodio strijelce PPD Zagreba. Po pet golova postigli su David Mandić i Mađar Csaba Leimeter, a četiri puta je mrežu pogodio Sandro Obranović. Dino Slavić je sakupio osam obrana.

Kod gostiju su po pet pogodaka postigli Tobias Grondahl, Mađar Dominik Mathe i Sindre Heldal. Vratar Emil Imsgard je imao sedam obrana.

PPD Zagreb je odlično otvorio utakmicu i već u 11. minuti imao pet pogodaka prednosti (7-2). Nerješiva enigma u tom razdoblju za obranu norveške momčadi bio je mađarski internacionalac Csaba Leimeter koji je postigao četiri pogotka.

U 19. minuti, nakon što je Ivan Čupić realizirao sedmerac, hrvatski prvak je imao šest golova više (11-5) u odnosu na suparnike i činilo se da je PPD Zagreb na najboljem putu prema prekidanju crnog niza u utakmicama Lige prvaka u kojoj su 'zagrebaši' izgubili 17 utakmica zaredom, a posljednju pobjedu ostvarili još u veljači 2020.

Ipak, Norvežani su serijom 4-0 u 26. minuti stigli na samo dva gola zaostatka (11-9). David Mandić je s dva pogotka zadržao PPD Zagreb na tri pogotka prednosti na kraju prvog poluvremena (14-11).

No, ono što su pokazali u završnici prvog dijela, igrači Elveruma nastavili su pokazivati i u drugom dijelu. Zagrebova obrana nije bila dovoljno čvrsta i agresivna, što su gosti ponajviše koristili u igri "7 na 6", kad su se 'kockali' s taktikom izvlačenja vratara iz igre.

Zagreb je do 40. minute uspio održavati tri pogotka prednosti, ali onda je uslijedila gostujuća serija od tri gola kojom je Elverum prvi put na utakmici izjednačio (20-20). U 46. minuti norveška momčad je prvi put povela (21-22), što je ponukalo Ivicu Obrvana na pozivanje minute odmora.

Rezultat su bila dva pogotka PPD Zagreba kojima je hrvatski prvak opet došao do prednosti (23-22). U igri 'gol za gol' do kraja utakmice, hrvatski prvak je došao u priliku za prvu pobjedu u Ligi prvaka nakon 19 mjeseci i 17 uzastopnih poraza.

'Zagrebaši' su 19 sekundi prije kraja, kod 27-27, došli do igrača više. No, u tom vremenu nisu uspjeli organizirati smislenu akciju kojom bi iskoristili stečenu prednost, jer su Norvežani agresivnom obranom to uspjeli spriječiti. Šut Luke Lovre Klarice pod prekršajem sa 9 m i pokušaj Sandra Obranovića iz dosuđenog deveterca na isteku vremena nisu završili u mreži pa je svakoj momčadi pripao jedan bod.

S njim je PPD Zagreb skočio s dna ljestvice na predzadnje, sedmo mjesto u skupini A, ostavljajući iza sebe bjeloruski Meškov Brest. Elverum je s dva boda na petoj poziciji.

PPD Zagreb će sljedeći nastup u Ligi prvaka imati 13. listopada, kad će gostovati kod njemačkog Kiela.