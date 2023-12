Wilderov poraz šokirao svijet: Hrgoviću bi ovaj neočekivan ishod mogao dobro doći

Boksači spektakl u saudijskom Rijadu donio je pregršt uzbudljivih borbi. Filip Hrgović je 'spakirao' Marka De Morija za povrat u Australiju unutar svega 106 sekundi. Anthony Joshua je sjajno izgledao i govori se o konačnom povratku jednog od najboljih teškaša današnjice.

Ipak, jedno je iznenađenje osobito šokiralo boksački svijet. Naime, novozelandski borac Joseph Parker pobijedio je megapopularnog Deontaya Wildera jednoglasnom odlukom sudaca. Bila je to pretposljednja borba večeri, a Amerikanac je u ring ušao kao velik favorit.

Too much for the Bomber



Joseph Parker shook the boxing world with a unanimous win over Wilder#RiyadhSeason pic.twitter.com/PWnf3SKrgE